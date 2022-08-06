К Тайре звонил принц Гарри: парамедик рассказала детали разговора

Освобожденная из российского плена парамедик Юлия (Тайра) Паевская рассказала о том, что незадолго после этого ей позвонил по телефону принц Гарри.

Принц Гарри позвонил Паевской примерно через неделю после ее освобождения. Он сказал, что семья Игр непокоренных, членом которой является Тайра, всегда беспокоится о своих.

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53-летняя Тайра рассказала, что звонок принца Гарри убедил ее не сдаваться.

Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья Игр непокоренных всегда заботится о своих членах,

– рассказала она.

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Юлия Паевская оказалась в отдельной камере – ей давали всего полстакана воды каждый день и не давали лечение от заболеваний щитовидной железы и астмы, от которых страдает парамедикиня. Позже ее перевели в тесную женскую камеру, где пленных регулярно избивали и пытали электричеством.

Тайра призналась, что оккупанты говорили ей, что лучше покончить жизнь самоубийством, потому что все равно убьют. Но она пыталась верить в то, что выживет. Также она находилась в постоянном стрессе, поскольку россияне распространяли дезинформацию и не было возможности проверить, правда ли это.

У меня не было абсолютно никакой информации о происходящем в мире. Я даже не знала, жива ли моя семья и уцелел ли мой дом, потому что россияне уже почти были в Киеве, когда мы уезжали. Говорили, что нас никто не поддерживает, что другие страны дают нам только старое, ржавое оружие. Говорили, что мы никому не нужны, и что об Украине все давно забыли,

– сказала Юлия Паевская.

Чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье, парамедикиня продолжала соблюдать ежедневный режим упражнений на пресс и йоги, а также медитировала.

Враги перестали пытать Тайру после Игр непокоренных

Пока Тайра была под стражей, ее 19-летняя дочь Анна-София Пузанова вместо нее соревновалась в стрельбе из лука на Непокоренных Играх, завоевав бронзовую медаль. Там Анна-София рассказала о положении, в котором оказалась ее мама.

Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после Игр непокоренных... русские перестали допрашивать и пытать меня. Я думаю, распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня на обмен пленными,

– рассказала парамедикиня.

Напомним, что российские захватчики незаконно захватили Тайру 16 марта, когда она оказывала помощь раненым в блокадном Мариуполе. 17 июня стало известно, что Тайру удалось освободить из плена.

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