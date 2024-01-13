Мир или война Почему выборы на Тайване будут иметь глобальные последствия для мира и Украины

13 января на Тайване будут избирать нового президента. Ставки чрезвычайно высоки. Вероятно, мы даже и до конца не представляем, насколько высоки. Напряжение в отношениях между Китаем и США может достичь критической точки в ближайшем будущем.

2022 год принес войну России против Украины, 2023 год – войну в Израиле. Добавит ли 2024 год войну Китая против Тайваня и может ли это привести к прямому конфликту Поднебесной с Америкой?

В этом году как в США, так и на Тайване пройдут выборы. Оба голосования будут иметь сверхважное значение для международной безопасности, в том числе и для Украины. Сегодня, 13 января, на Тайване выбирают нового президента. Ставки чрезвычайно высоки. Вероятно, сейчас, в начале 2024 года, мы даже до конца и не представляем, насколько.

Напряжение в отношениях между Китаем и США может достичь критической точки уже в этом году, ведь результаты выборов определят, может ли политика все еще решить "тайваньский вопрос", или только сила заставит остров подчиниться правлению Коммунистической партии Китая. Пока ЦРУ предупреждает, что Си Цзиньпин хочет, чтобы китайские военные были готовы к вторжению на Тайвань до 2027 года, будущий президент Тайваня, кем бы он ни был, фактически определит стратегию острова по предотвращению этой агрессии и сохранению суверенитета. Чем это обернется для мира – читайте в материале 24 Канала.

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Надвигающийся кризис

В своём обращении 31 декабря Си назвал объединение Тайваня с Китаем "исторической неизбежностью". Но похоже ли на то, что партийный вождь желает выполнить это обещание, не делая ставку на тотальное вторжение на Тайвань, что грозит войной с Америкой?

Значительно более безопасный вариант предполагает сочетание схемы "кнута и пряника", как экономического, так и военного, что может привести к капитуляции тайваньских политических и бизнес-элит.

Мир на Тайване уже давно держится на том, что США сдерживают китайскую агрессию, а Пекин удерживает Тайвань от провозглашения независимости. Он также держится на том, что китайцы считают, что урегулирование конфликта путем переговоров возможно. И не в последнюю очередь это касается китайского народа, который приучен верить, что большинство тайванцев стремятся вернуться на "родину", а лучше всего – мирным путем.

"Китай рассматривает выборы на Тайване как тест на искренность Америки. Байден настаивает на том, что он не поддерживает независимость Тайваня, но смешивает это с безусловными обещаниями защитить остров в случае кризиса. Для Китая выборы на Тайване – это "возможность прояснить, какова на самом деле позиция Америки", – считает аналитик Сян Лансин из Шанхайского университета политических наук и права.



Си Цзиньпин и Джо Байден в Сан-Франциско / Фото Doug Mills / The New York Times

В то же время многие китайские эксперты логично предполагают, что их страна имеет не так и много стимулов разжигать большой кризис вокруг Тайваня накануне президентских выборов в США в ноябре.

Си хочет точно знать, столкнется ли он снова с Байденом, или может с Дональдом Трампом, который вел жесткую политику в отношении Китая, но совсем не испытывает большой любви к Тайваню.

Кто борется за власть на Тайване?

Итак, две основные партии Тайваня, правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) и оппозиционная Гоминьдан, имеют две противоположные стратегии:

ДПП, которая выступает за независимость, хочет укрепления отношений с Америкой и ее союзниками , одновременно усиливая военное сдерживание путем увеличения оборонных расходов и реформ.

, одновременно усиливая военное сдерживание путем увеличения оборонных расходов и реформ. В то же время Гоминьдан обещает снизить напряжение, возобновив диалог с Китаем на основе того, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одной стране.

Тайваньский пролив – это один из важнейших морских путей в мире.

В партии Гоминьдан говорят, что это голосование является выбором между "миром и войной", а ДПП называет его выбором между "демократией и автократией". Обе силы не исключают, что победа одной из них приведет к гибели Тайваня, либо спровоцировав нападение Китая, либо же ускорив объединение.

Прошло уже почти 75 лет с тех пор, как гражданская война в Китае закончилась установлением контроля Коммунистической партии над материковой частью страны и изгнанием на Тайвань националистического, или гоминьдановского правительства.Что интересно, националистическая партия Гоминьдан является давним врагом компартии Китая. Ее лидеры бежали на Тайвань после поражения в гражданской войне в 1949 году. Но она разделяет партийную веру в единый Китай (хотя и с акцентом на то, что он будет демократическим, а не коммунистическим).



Доминирующий политический раскол на Тайване базируется на отношении к Китаю. Однако в этом контексте под "Китаем" необязательно подразумевается Китайская Народная Республика (КНР). На самом простом уровне партийная система Тайваня построена вокруг национальной идентичности: считаете ли вы себя тайванцем, китайцем или тем и другим?

Две основные политические партии Тайваня отражают этот раскол в отношении идентичности.

Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) имеет сильную тайваньскую идентичность и стремится держать Китай на расстоянии вытянутой руки.

Тогда как оппозиционная партия Гоминьдан в целом выступает за расширение обменов и экономического сотрудничества с КНР.

В то же время кандидат в президенты Тайваня от ДПП и лидер гонки Лай Циндэ, за 4 дня до выборов, заявил, что не намерен в случае победы менять статус-кво и провозглашать независимость острова от Китая.

Между тем Китай называет Лая "разрушителем мира". Лай, со своей стороны, описывает себя как "прагматичного борца за независимость Тайваня". Однако в последнее время он подчеркивает этот нечеткий статус-кво. По его словам, Тайвань "уже является суверенной страной", а значит, нет необходимости провозглашать еще и независимость. Такая позиция все еще вызывает раздражение в Китае, и избрание Лая может быстро привести к усилению экономического или военного давления со стороны Китая.

Американские чиновники также обеспокоены склонностью Лая к резким заявлениям, таким как, к примеру, о том, что он надеется "войти в Белый дом" в качестве президента Тайваня, что нарушило бы давний прецедент и "вероятную красную линию" для Китая.



Лай Циндэ на предвыборном митинге 8 января / Фото CNA

Согласно данным мониторинга The Economist, он лидирует в опросах на пять процентных пунктов



Самые свежие опросы 3 января. Тайвань не разрешает публиковать новые опросы за 10 дней до выборов 13 января / Инфографика The Economist

Кого поддерживает Китай и может ли начать войну?

Китай уже давно дал понять, кому он отдает предпочтение. Коммунистическая партия называет ДПП "сепаратистами" и наложила санкции на нескольких ее лидеров. За последние 8 лет правления ДПП Пекин постоянно усиливал свою активность в "серой зоне" против Тайваня.

Это можно назвать агрессией, которая еще не достигла уровня войны, но активно "прощупывает" оборону Тайваня,

– метко предполагает издание The Economist.

Речь идет, в частности, о кибератаках, дезинформации и вторжении в воздушное пространство Тайваня. После того как Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, посетила Тайвань в 2022 году, Китай запустил ракеты над Тайванем. Если победит кандидат от ДПП, Китай может ответить подобной демонстрацией силы или пойти дальше, введя длительную блокаду, вмешиваясь в работу тайваньского интернета или создавая новые кризисы в Тайваньском проливе.



Карта Тайваня и возможных мест высадки десанта на пляжах острова / Инфографика The Economist

Победа Гоминьдана, который отправил своих высших руководителей на встречи с официальными лицами Китая, может уменьшить напряжение в краткосрочной перспективе. Китай может снять запрет на импорт тайваньской сельскохозяйственной продукции, что позволит Гоминьдану "продемонстрировать" тайваньским избирателям, что они могут обеспечить улучшение отношений с Пекином.

Но наращивание военного потенциала Китая внутри страны будет продолжаться. Как и его решимость захватить Тайвань силой, если тот не откажется от своего суверенитета мирным путем. Опасность победы Гоминьдана заключается в том, что это может усыпить в Тайване ложное чувство безопасности именно в то время, когда ему больше всего нужно готовиться к потенциальной войне.

Хоу Юи, кандидат от Гоминьдана, говорит, что он предан делу защиты Тайваня, но он также заявил, что отменит недавнюю реформу призыва на военную службу в Тайване, который должен быть продлен с 4 месяцев до одного года в 2024 году.

Он обвинил ДПП в разжигании эскалации в отношениях с Китаем и предположил, что Тайваню под руководством Гоминьдана не нужно будет усиливать свои вооруженные силы, поскольку остров больше не будет сталкиваться с китайской угрозой. Но, похоже, это звучит лишь как красивое обещание перед выборами и не более.



Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи / Фото CNA

Почему коррупция может помешать Си Цзиньпину напасть на Тайвань Американские разведсилы считают, что



В оценках разведки США привели несколько примеров коррупции, среди которых ракеты, наполненные водой вместо топлива, и большие поля ракетных шахт на западе Китая, которые не способны эффективно запускать ракеты из-за неисправных крышек. За последние 6 месяцев расследования коррупции в Китае под чистку попали более 12 высокопоставленных чиновников обороны. В стране происходят как и публичные, так и необъявленные увольнения. Американские разведсилы считают, что масштабная чистка в армии Си Цзиньпина произошла на фоне коррупции, которая подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и поставила под сомнение способность Китая вести войну. Американские высокопоставленные чиновники считают, что из-за серьезной коррумпированности в ракетных силах Китая и во всем национальном оборонно-промышленном комплексе Си Цзиньпин не начал бы войну в ближайшие годы.В оценках разведки США привели несколько примеров коррупции, среди которых ракеты, наполненные водой вместо топлива, и большие поля ракетных шахт на западе Китая, которые не способны эффективно запускать ракеты из-за неисправных крышек. За последние 6 месяцев расследования коррупции в Китае под чистку попали более 12 высокопоставленных чиновников обороны. В стране происходят как и публичные, так и необъявленные увольнения.

Во сколько обойдется вторжение Китая на Тайвань

Вооруженное вторжение Китая на Тайвань обойдется в около 10% мирового ВВП и 10 триллионов долларов.

В случае войны последствия для сторон могут быть такими:

для Тайваня: оцениваемый удар по ВВП – в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические потери;

для Китая: из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам – ВВП упадет на 16,7%;

для США: несмотря на то, что США находятся дальше от центра событий, они зависят от поставок Тайваня – ВВП снизится на 6,7%;

для мира: мировой ВВП снизится на 10,2%, причем больше всего пострадают: Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Чем грозит блокада Тайваня В случае годичной блокады Тайваня со стороны материкового Китая, ожидается:



– для Тайваня: ВВП в первый год снизится на 12,2%;



– для Китая, США и мира в целом: ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.



Война на Тайване – глобальные риски для мира / Инфографика Bloomberg

Согласятся ли США на объединение Тайваня с Китаем мирным путем

Между тем в Вашингтоне опасаются, что столкновение в отношении Тайваня назревает, несмотря на якобы усилия Джо Байдена и Си Цзиньпина, направленные на стабилизацию отношений. Китай считает остров своим, а Америка утверждает, что Си приказал Народно-освободительной армии разработать средства для вторжения на Тайвань до 2027 года. Американское командование обеспокоено изменением военного баланса и предупреждает об "окне уязвимости" во второй половине десятилетия. Однако конфликт может вспыхнуть раньше, если хрупкий баланс между Тайванем, Китаем и Америкой будет нарушен.

В то же время США, как главный защитник Тайваня, формально не будут поддерживать ни одного кандидата на выборах. Но американские чиновники уже давно обеспокоены тем, что победа Лай Циндэ все-таки может привести к эскалации конфликта.

Соединенные Штаты имеют довольно непростую историю напряженных отношений с ДПП. В последнее время они улучшились благодаря росту запугиваний со стороны Китая.

Все это может якобы свидетельствовать о том, что победа ближайшего соперника Лая, Гоминьдана Хоу Юи, должна была бы уменьшить напряженность. Но не все так просто.

Хоу может и не принести большего спокойствия . Он выступает как против независимости Тайваня, так и против предложения Китая об объединении по принципу "одна страна, две системы". Большинство тайванцев отвергают эту модель, которая не смогла защитить прежние свободы Гонконга.

. Он выступает как против независимости Тайваня, так и против предложения Китая об объединении по принципу "одна страна, две системы". Большинство тайванцев отвергают эту модель, которая не смогла защитить прежние свободы Гонконга. В то же время простой диалог не удовлетворит Си, который потребует уступок, на которые Хоу не может пойти, к примеру, прогресса на пути к объединению. Хоу, который тянет время, может оказаться таким же раздражающим для Си, как и Лай.

Другая опасность, по мнению американцев, заключается в том, что Хоу может сдерживать стремление к более асимметричной стратегии, то есть использование большого количества мобильных оборонительных вооружений, чтобы превратить остров в "дикобраза". ДПП увеличила расходы на оборону и продолжила призыв в армию. Хоу говорит американским собеседникам, что очень ценит сдерживание, но считает, что Тайвань может сэкономить на обороне и сократить призыв в армию, улучшив связи с Китаем.

Если бы он проявил более откровенную прокитайскую позицию, то мог бы разозлить США. Теоретически Соединенные Штаты были бы довольны объединением Тайваня с материком, если бы оно произошло мирным путем. На практике же сегодня они не желают менять статус-кво.

Чиновники Пентагона рассматривают "первую островную цепь", простирающуюся от Японии через Тайвань до Индонезии, как "передовой оборонительный периметр Америки в западной части Тихого океана", по выражению одного из них.



Что может привести к военному конфликту между Китаем и Тайванем, а соответственно и США / Инфографика ISW

Что произойдет, если Тайвань чрезмерно отреагирует на китайское военное зондирование, или если произойдет прямое боевое столкновение американских и китайских сил?

Выборы в Америке также могут ухудшить ситуацию несколькими способами.

Один из них заключается в том, что Байден, обремененный войнами в Украине и Израиле, а также своей предвыборной кампанией, может уступить китайскому давлению на Тайвань, несмотря на свои неоднократные клятвы защищать остров.

Другая проблема заключается в том, что во время горячей президентской гонки, когда противостояние Китаю становится испытанием на мужество, Байден может перегнуть палку или же ястребы в Конгрессе устроят провокацию, подобную поездке Пелоси.

Что касается Дональда Трампа, то он давно пренебрежительно относится к американским альянсам и обвиняет Тайвань в краже американской полупроводниковой промышленности. Во время своего первого срока он сказал помощникам, что не собирается защищать остров. Однако не исключено, что его будущие помощники будут настаивать на более решительной конфронтации с Китаем, используя Тайвань как рычаг влияния. Многие в Конгрессе хотят предоставить Тайваню большую поддержку и дипломатическое признание.

Как мы уже упоминали в предыдущих материалах, сейчас Америка является едва ли не самой слабой в своей истории. Сейчас изоляционизм парализует американскую политику.

Республиканцы в Конгрессе задерживают дополнительный бюджет для помощи друзьям и союзникам, включая поддержку Украины, Израиля и военную оборону Тайваня. Конгресс также отложил принятие законопроекта об оборонных ассигнованиях на 2024 финансовый год, что препятствует усилиям Пентагона подготовиться к возможному конфликту с Китаем.

Конечно, Трамп может вернуться к власти, а может и не вернуться. Но трампизм уже подрывает суверенитет Тайваня и других союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.