Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение: толчки ощутили соседние страны
Источник:Taiwan News
На острове Тайвань 3 января произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера. Очаг толчков залегал на глубине около 19,4 километра.
Центральное метеорологическое бюро сообщает, что эпицентр землетрясения зафиксировали в 56,7 километра от округа Хуалянь. В то же время стихийное бедствие ощутили в Японии, на материковом Китае и на Филиппинах.
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Интенсивность землетрясения зарегистрирована как 4 балла в округе Илань, Тайбэй и Новый Тайбэй. Уровень интенсивности 3 – в уезде Хуалянь, городе Тайчжун, уезде Синьчжу, городе Таоюань, городе и уезде Синьчжу Чанхуа. Наименьшая интенсивность 1 – в городах Гаосюн, Тайнань, Пиндун и Пэнху,
– говорится в сообщении.
В то же время указывается, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.
Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение / CWB
Землетрясения в мире: что известно
- Недалеко от швейцарско-французской границы, возле города Поррентруя, в ночь на 25 декабря произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигала 4,1 по шкале Рихтера.
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