Так боялись друг друга, что накрывали стаканы, чтобы туда не плюнули, – политолог о саммите ОДКБ

В Москве 16 мая прошел саммит Организации договора о коллективной безопасности. Фактически Кремль пытался показать, что якобы есть альтернатива НАТО, однако ни одного решения там не было принято.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Александр Антонюк. Он подчеркнул, что входящие в этот союз страны абсолютно не доверяют друг другу.

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Нет ключевого принципа

По словам политолога, во время встречи страны-члены ОДКБ не смогли принять ни одного решения, именно из-за недоверия друг к другу. Он заметил, что наболевшее наконец вылезло на поверхность.

Ключевой момент построения любого союза – это доверие. В то же время они так боялись друг друга, что накрывали стаканы, чтобы туда не плюнули. С этого все и начинается, дьявол кроется в мелочах,

– подчеркнул Антонюк.

Хорошая новость для всех

Политолог подчеркнул, что это очень хорошая новость, как для Украины, так и для мира. То есть становится ясно, что Организация договора о коллективной безопасности фактически превращается в формальность.

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Антонюк подчеркнул, что сейчас ни одна сознательная страна, даже менее сознательная (к примеру, Беларусь со своим псевдопрезидентом Александром Лукашенко), не захочет втягиваться в эту третью мировую войну, которую развязал Кремль. По его словам, все отлично понимают, что для России наступает период финиша.

Единственный вариант для ОДКБ

Ставить какие-то свои будущие интересы и дополнительно попадать под санкции страны точно не захотят. Именно поэтому сейчас ОДКБ не могло принять ни одного решения,

– объяснил политолог.

В то же время у стран-членов Организации договора о коллективной безопасности остается только один вариант. По его словам, лучшее, что они могут сделать – это наконец самораспуститься.

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Саммит ОДКБ: что известно