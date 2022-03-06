И так будет всегда, – мэр Николаева показал украинский флаг над городом
6 марта 2022 , 08:05Читати новину українською
Источник:Александр Сенкевич
Мэр Николаева опубликовал фото украинского флага в Николаеве. Он заверил: "Так будет всегда!"
Украинцы тепло отреагировали на жест мэра. Соответствующую фотографию Александр Сенкевич опубликовал 6 марта.
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Над Николаевом – украинский флаг. Так будет всегда! Доброе утро, друзья!
– подчеркнул Сенкевич.
Украинский флаг в Николаеве / Фото Александра Сенкевича
К слову, 6 марта ВСУ на Николаевщине захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.
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