И так будет всегда, – мэр Николаева показал украинский флаг над городом

6 марта 2022 , 08:05
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Источник:

Александр Сенкевич

Мэр Николаева опубликовал фото украинского флага в Николаеве. Он заверил: "Так будет всегда!"

Украинцы тепло отреагировали на жест мэра. Соответствующую фотографию Александр Сенкевич опубликовал 6 марта.

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Над Николаевом – украинский флаг. Так будет всегда! Доброе утро, друзья!
– подчеркнул Сенкевич.


Украинский флаг в Николаеве / Фото Александра Сенкевича

К слову, 6 марта ВСУ на Николаевщине захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.

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Автор: Марта Кушка