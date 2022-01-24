Так думают многие немцы, – аналитик о скандальных заявлениях экс-главы ВМС Германии Шенбаха
Источник:24 канал
Заявления командующего Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбаха о Крыме и Владимире Путине возмутили украинцев. Однако эта позиция не является особенной в Германии.
Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он добавил, что не только немцы, к сожалению, негативно относятся к вступлению Украины и Грузии в НАТО и возвращению Крыма.
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Слова Шенбаха выражают широкое распространение мнения в Германии. Но он, как адмирал, на официальной встрече, в военной форме не должен был говорить о том, что отчасти противоречит международному праву,
– заметил аналитик.
Снабжение Германией оружия – лишняя дискуссия
Эксперт отметил, что Германия уже многие десятилетия поддерживает политику – не поставлять оружие другим странам.
Украина попала под общее правило. Не надо рассматривать эту непонятную позицию как нечто антиукраинское. Это такая пацифистская традиция в Германии.
Андреас Умланд о позиции Германии по агрессии России: смотрите видео
Позиция Германии по агрессии России к Украине: последние новости
- В Минобороны Германии заявили, что высказывания главы ВМС никак не совпадают с официальной позицией Берлина по отношению к Украине.
- В то же время, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия не является врагом для Европы и категорически выступил против членства Украины в НАТО.
- После скандала Шенбах подал в отставку и попал в базу Миротворца.