Так может действовать только сволочь, – Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Сумах

В Вербное воскресенье Россия совершила террористическую атаку на Сумы. В результате ракетного удара погибли многие. Президент призвал мир к жесткой реакции.

Владимир Зеленский констатировал, что российские ракеты ударили по обычной городской улице. Об этом сообщает 24 Канал.

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Президент подчеркнул, агрессор нанес ужасный удар по Сумах баллистикой. Россияне атаковали баллистическими ракетами обычную улицу города, – дома, образовательные учреждения, машины, гражданских людей.

И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим. По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей,

– заявил Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Также отметил, что сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают.

Украинский лидер подчеркнул, нужна жесткая реакция мира, – Соединенных Штатов, Европы, всех, кто хочет окончания этой войны и убийств.

Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, на которое заслуживает террорист,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь.