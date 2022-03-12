Так выглядит "русский мир": в Северодонецке пострадала женщина и двое ее детей-близнецов
12 марта 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Оккупанты бомбят мирных украинцев, в том числе детей. В Северодонецке в результате обстрелов пострадала женщина и двое ее детей-близнецов.
Оккупанты действительно показали, как выглядит "русский мир" – кроваво и безжалостно.
Важно Число жертв насчитывается десятками, – глава Луганской ОВ о новых обстрелах
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что мать с детьми чудом выжили.
Животные, такое детство и у Ваших детей?! Ничего святого! Оккупанты убивают украинцев. Звери!
– написал Гайдай.
Врачи работают на грани человеческих сил, несмотря на обстрелы и опасность. К примеру, 12 марта "прилет" был в больницу Северодонецка.
Что происходит в больнице / Фото Сергея Гайдая:
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