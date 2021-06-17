Такая нужная победа, – Зеленский об игре Украина – Северная Македония

17 июня 2021 , 18:14
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Северной Македонией. Игра состоялась в рамках Евро-2020 на стадионе в Бухаресте 17 июня.

Поединок Зеленский назвал "футбольным триллером". Также поблагодарил футболистов за 3 очка.

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По словам Зеленского, игра была напряженной. А победа, которую одержала сборная Украины – такой нужной.

Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!
– констатировал Зеленский.

Коротко об игре Украина – Северная Македония на Евро-2020

  • Матч закончился победой "желто-синих" со счетом 2:1.
  • Правда, первыми 2 гола забили именно украинцы.
  • Обе команды в матче не реализовали по одному пенальти.
  • Сейчас на счету украинцев – 3 очка и они находятся на 3 месте в группе.
  • Другие соперники украинской сборной – Нидерланды и Австрия – свой матч начнут в 22:00.
  • В следующем туре Украина должна встретиться с Австрией. Поединок состоится 21 июня.
  • Далее в плейоф проходят первые 2 и лучшие 3 команды в группах.

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Автор: Андрій Шляхтін