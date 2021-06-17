Такая нужная победа, – Зеленский об игре Украина – Северная Македония

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Северной Македонией. Игра состоялась в рамках Евро-2020 на стадионе в Бухаресте 17 июня.
Поединок Зеленский назвал "футбольным триллером". Также поблагодарил футболистов за 3 очка.
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По словам Зеленского, игра была напряженной. А победа, которую одержала сборная Украины – такой нужной.
Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!
– констатировал Зеленский.
Коротко об игре Украина – Северная Македония на Евро-2020
- Матч закончился победой "желто-синих" со счетом 2:1.
- Правда, первыми 2 гола забили именно украинцы.
- Обе команды в матче не реализовали по одному пенальти.
- Сейчас на счету украинцев – 3 очка и они находятся на 3 месте в группе.
- Другие соперники украинской сборной – Нидерланды и Австрия – свой матч начнут в 22:00.
- В следующем туре Украина должна встретиться с Австрией. Поединок состоится 21 июня.
- Далее в плейоф проходят первые 2 и лучшие 3 команды в группах.
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