"За Крым Путин ударит ядеркой": что не так со "страшилкой", которую распространяет Такер Карлсон

Скандальный журналист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора. За более чем два часа Путин не сказал ничего нового, зато продвигал те же самые нарративы. Интересно, что после интервью Карлсон заявил, что диктатор якобы может ударить ядерным оружием.

Такер Карлсон заявил, что в Крым – часть России. Также распространил нарратив, что за полуостров Путин начнет ядерную войну. Об этом он сказал в видео после интервью. Что не так с заявлением Карлсона и угрозами российского диктатора, передает 24 Канал.

Кстати Какие лживые нарративы о мире и войне пытался продвинуть Путин в интервью скандальному Карлсону

Что именно сказал пророссийский журналист

По итогам разговора с военным преступником Карлсон заявил, что Россия "не отдаст" оккупированный Крым.

Это дом российских ВМС, там русское население, у них был референдум, они выбрали Россию. Это часть России,

– абсурдно заявил Карлсон.

Более того, распространил российскую "страшилку", что Путин якобы нанесет за полуостров ядерные удары.

Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется,

– заявил Такер Карлсон.

Он назвал сумасшедшими тех, кто считает, что Россия "уступит" Крым. Подчеркнул, что после интервью с диктатором "уверен в этом".

К слову, Карлсон назвал Путина "умным собеседником" и добавил, что в этом, якобы "нет" никаких сомнений.

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Очередные "страшилки" Путина: что не так с заявлением Карлсона

Кремлевский диктатор неоднократно угрожал ядерным оружием. Марил о красных линиях.

Так, за два года полномасштабного вторжения Путин снова и снова пытался напугать мир ядеркой. Особенно за удары по Крыму и освобождение полуострова от оккупантов военным путем.

Кстати, он также угрожал "ответом" за подрыв незаконной конструкции – так называемого Крымского моста.

Впрочем, украинские защитники уже неоднократно наносили мощные удары по оккупантам в Крыму.

Наши воины ликвидируют захватчиков, поразили штаб Черноморского флота, уничтожают российские военные суда, в частности, большой десантный корабль "Новочеркасск", ракетный катер "Ивановец" и так далее.

Едва ли не ежесуточно в Крыму цветет "хлопок". И несмотря на заявления оккупантов, что "ПеВеО" якобы "все сбила", в сети снова и снова появляются кадры с последствиями прилетов.

Такер Карлсон – пропагандист

По сути Такер Карлсон распространил российскую пропаганду. Впрочем, что бы там ни говорили захватчики, Крым – это Украина. Поэтому Силы обороны имеют право освобождать его от оккупантов любым способом, что неоднократно подчеркивали и западные партнеры.

Ни одна цивилизованная страна мира не признала аннексированный полуостров российским. В частности, не признан и так называемый псевдореферендум. Ведь оккупанты "нарисовали" результаты. Кстати, ООН, СНГ, ЕС и ОБСЕ своих официальных наблюдателей не присылали.

Заметим, что сейчас во временно оккупированном Крыму продолжаются репрессии в отношении крымских татар, этнических украинцев, всех, кто проявляет нелояльность к оккупантам. За решеткой находится 191 гражданин Украины. Большинство – крымские татары.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году основная битва развернется за Крым и в Черном море.

Кстати, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал, что в этом году в Крыму будет больше наступательных операций.

Как бы того не хотел Путин, сколько бы военный преступник не прибегал к ядерным угрозам, Украина обязательно освободит полуостров и все оккупированные территории.