Не есть чем-то новым, – в ВСУ отреагировали на падение неизвестного воздушного объекта в Польше

Во время массированной ракетной атаки по Украине ночью и утром 29 декабря неизвестный воздушный объект упал на территории Польши. Сейчас там активно изучают, что именно это мог быть за объект.

В то же время, подобные падения неизвестных воздушных объектов во время массированной атаки происходят уже не впервые. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат прокомментировал падение неизвестного объекта на территории Польши

Спикер Воздушных сил отметил, что враг совершает огромные атаки, то есть много всего летит в воздухе на наше государство. По его словам, такие случаи бывают уже не впервые.

Мы видели подобный пролет несколько месяцев назад летом и комментировали. Залетали даже на территорию Румынии ракеты и ударные БПЛА, в частности, там падают и обломки и тому подобное, так же это происходило и на территории Польши в прошлом году, поэтому это не что-то новое,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что в результате таких массированных ракетных атак падение неизвестных объектов на территории приграничных с Украиной стран может случаться.

"Враг атакует наши приграничные территории, в частности, и на западе, это и Львовская область, Ивано-Франковская и так далее. Поэтому такое возможно", – подчеркнул спикер Воздушных Сил.

В то же время, он подчеркнул, что это еще один знак и сигнал для наших партнеров, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО. По его словам, это нужно для того, чтобы мы стали тем самым щитом между агрессором и Европой, защитив и себя, и наших союзников.

В Польше упал неизвестный воздушный объект