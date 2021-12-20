Такими вещами нельзя играть, – Зеленский о размещении ядерного оружия России в Беларуси

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможные планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси. Он добавил, Если так действительно произойдет, то будут санкции.

Если так произойдет, мы по крайней мере будем знать, где расположена часть ядерного оружия России. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентами Польши и Литвы.

Кстати Посреди заснеженных Карпат: Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы

Это может быть информационной атакой

По словам Зеленского, информацию о миграции российского ядерного оружия уже слышали неоднократно. В частности, о его размещении в оккупированном Крыму или Беларуси.

Я считаю, что такими вещами нельзя играть,

– Зеленский.

По словам президента, для Украины это привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и Беларуси.

Зеленский о размещении российского ядерного оружия в Беларуси:

Что говорят другие президенты

Президент Польши Анджей Дуда отметил – если Россия разместит оружие в Беларуси, это будет еще одно проявление агрессии. По словам политика, этот шаг многое изменит.

Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на угрожающее сближение России и Беларуси. Он отметил, что раньше еще можно было говорить об "остатках независимости" Беларуси, а теперь от этого не осталось следа.

Что этому предшествовало

Накануне в Беларуси заявили, что войска НАТО якобы вплотную приблизились к их границам.

Поэтому режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко может разместить в Беларуси ядерное оружие.

Перед этим президент России Владимир Путин потребовал у США предоставить гарантии, что НАТО не возьмет в свой состав Украину. В ответ американский президент Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать такие решения Альянсу.

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