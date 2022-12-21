Такое уже было весной: зачем вагнеровцев перебросили в Беларусь

В Центре национального сопротивления сообщили, что наемники из ППК "Вагнера" прибыли на северную границу Украины. Они могут готовить провокации, чтобы имитировать обстрелы Беларуси.

Такой сценарий возможен. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук.

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"Уже тот факт, что эта информация появилась в СМИ, должным образом насторожить организаторов провокаций", – отметил эксперт.

Что уже делали россияне

С другой стороны, по словам Харука, мы можем вспомнить, что подобные провокации уже были еще весной. Тогда россияне из собственного штурмовика пускали ракеты в воздушное пространство над Украиной и били по белорусскому селу.

Белорусы спокойно проглотили это, поскольку Лукашенко не заинтересован вступать в прямую войну против Украины. Провокации организовывать можно, но неизвестно, насколько они окажутся действенными для достижения целей, – отметил Харук.

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