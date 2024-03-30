"Такого нет нигде в мире": украинцы смогут жениться по видеосвязи в Дии

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что отныне украинцы смогут жениться в Дии. Украинское правительство поддержало постановление.

Правительство поддержало постановление о браке в Дии. Отмечается, что это можно будет сделать с помощью видеосвязи.

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Теперь украинцы смогут жениться в Дии

Михаил Федоров сообщил, что отныне украинцы смогут жениться просто в приложении Дия. По его словам, это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии.

Сообщается, что женить молодоженов по видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они заверят Дия.Подписью. Правительство приняло постановление и дало старт браку онлайн.

Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дия,

– заявил министр.

Соответствующую информацию подтвердили также и в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Правительство приняло Постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы будут жениться прямо в приложении. Это особенно важно для пар, которые в результате не могут быть рядом", – говорится в сообщении ведомства.

В Дии можно будет жениться на расстоянии / Фото Минцифры

Что этому предшествовало