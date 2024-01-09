Во Львове таксист Bolt отказался везти ветерана, потому что тот на костылях: что известно о скандале
Во Львове таксист компании Bolt вроде бы отказался везти военного, когда узнал, что он передвигается на костылях. Водитель отменил поездку, несмотря на то, что ветеран прождал его на морозе 20 минут.
О неприятной ситуации рассказал ветеран войны Андрея Мочурада у себя в фейсбуке. 24 Канал обратился в пресс-службу компании Bolt за разъяснение, там пообещали предоставить его в течение дня.
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Что известно об инциденте
По словам военного, 8 января он заказал авто в приложении Bolt, прождал его 20 минут на морозе, а водитель просто отменил поездку, так как узнал, что он передвигается на костылях.
Когда я водителю сообщил, что на костылях и спросил, где он запарковался, потому что не вижу его, в ответ услышал: "Там, где все таксисты". Водитель бросил трубку, хамил 4 минуты о том, что он приехал, но при этом не сказал, где он, и отменил заказ! Я ожидал на морозе 20 минут на одной ноге посреди снега!! Чтобы тот у**д отменил заказ?,
– рассказал Андрей.
Ветеран отметил, что подал жалобу в Bolt, но там вроде бы сказали, что результаты рассмотрения еще неизвестны и заблокировали его аккаунт.
"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только 1 водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста", – добавил военнослужащий.
Водитель отменил поездку ветерана после 20 минут ожидания / Скриншот по фейсбуку военного Андрея
Позиция компании и реакция сети
Пока в Bolt еще не комментировали ситуацию. 24 Канал ожидает пояснения от представителей компании.
В сети же ситуацию обсуждают активно и возмутительно. Поведение водителя осудили и назвали позорным. Пользователи в комментариях тегали официальную страницу компании, и ни на один из комментариев в Bolt не ответили.