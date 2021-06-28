"Я обезьян не вожу": вынесли приговор таксисту, оскорбившему темнокожего пассажира

Запорожский суд наказал водителя такси, который оскорбил темнокожего пассажира Мишеля Макайя и его жену-украинку. Тот отказался их подвозить и заявил, что "обезьян не возит".

Скандал вспыхнул еще в апреле. После того, как супруги написали заявление, за дело взялась полиция. В июне дело рассмотрел суд, сообщила в Фейсбуке жена Мишеля.

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Коротко о конфликте

Супруги вызвали такси в Запорожье. Когда они садились в автомобиль, водитель начал хамить и сказал: "Я обезьян не вожу". Лена и Мишель начали выходить, вслед тот обругал их. Заметим, что Мишель – конголезец. Он приехал в Украину на учебу и решил остаться в стране навсегда. С тех пор прошло уже 33 года.

Как суд наказал таксиста

Таксиста наказали по статье о мелком хулиганстве. Ему придется заплатить штраф – 191 гривну, а также оплатить судебные издержки в пользу государства.

Реакция супругов на приговор

Если бы водителя наказали по статье о расистских высказываниях, ему бы "светил" штраф в 8 тысяч гривен или и ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Елена Макайя поблагодарила всех, кто поддерживал их семью. "Мы с мужем рады тому, что правосудие есть. В современном мире невозможно проявление дискриминации", – подчеркнула она.

Все люди одинаковы. Никто не имеет права унижать другого – независимо от цвета кожи, вероисповедания и любого другого внешнего отличия,

– подчеркнула женщина.

Обвиняемый таксист уверял, что не оскорблял супругов, а расистского подтекста в его словах не было. Мол, они его просто не так поняли.