Скандал спалахнув ще у квітні. Після того, як подружжя написало заяву, за справу взялася поліція. У червні справу розглянув суд, повідомила у фейсбуці дружина Мішеля.

До теми "Мавп не вожу": у Запоріжжі спалахнув расистський скандал

Коротко про конфлікт

Подружжя викликало таксі у Запоріжжі. Коли вони сідали в автомобіль, водій почав хамити й сказав: "Я мавп не вожу". Олена та Мішель почали виходити, услід той облаяв їх. Зауважимо, що Мішель – конголезець. Він приїхав в Україну на навчання й вирішив залишитися у країні назавжди. Відтоді пройшло вже 33 роки.

Як суд покарав таксиста

Таксиста покарали за статтею про дрібне хуліганство. Йому доведеться заплатити штраф – 191 гривню, а також оплатити судові витрати на користь держави.

Зверніть увагу! Якби водія покарали за статтею про расистські висловлювання, йому б "світив" штраф у 8 тисяч гривень або й обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Реакція подружжя на вирок

Олена Макайя подякувала усім, хто підтримував їхню сім'ю. "Ми з чоловіком раді тому, що правосуддя є. У сучасному світі неможливий прояв дискримінації", – наголосила вона.

Всі люди однакові. Ніхто не має права принижувати іншого – незалежно від кольору шкіри, віросповідання та будь-якої іншої зовнішньої відмінності,

– підкреслила жінка.

Обвинувачений таксист запевняв, що не ображав подружжя, а расистського підтексту у його словах не було. Мовляв, вони його просто не так зрозуміли.