Тактическая авиация и пуски с оккупированных территорий – ОП о новой ракетной атаке России

Почти на всей территории Украины ориентировочно в 8:30 18 февраля объявили воздушную тревогу. В Офисе Президента прокомментировали действия врага.

В частности, Россия использует тактическую авиацию. Также уже известно о пусках ракет.

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Что известно о действиях врага

Враг использует тактическую авиацию (по состоянию на 9:15 18 февраля – 24 Канал) в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты,

– заявил Ермак.

Следует заметить, что уже слышали несколько взрывов в Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий призвал людей находиться в укрытиях.

Стоит заметить, что в ОК "Юг" заявили об угрозе нового удара в любой момент.

Более того, во многих украинских областях объявили об экстренных отключениях. В частности, это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Подробнее об отключении – читайте здесь.

Угроза массированной атаки 24 февраля

Спикер Командования Юрий Игнат рассказал, что в феврале российские оккупанты имеют две "сакральные даты". Речь идет о 23 числе, то есть так называемом российском "дне защитника отечества" и старом "празднике" – "дне советской армии и военно-морского флота". По словам Игната, для россиян последнее – сакральное. Вторая дата – это годовщина вторжения – 24 февраля.

Юрий Игнат предупредил, что в эти дни россияне могут совершить провокации. Более того, к годовщине полномасштабного вторжения Россия будет сокращать промежутки между массированными ракетными атаками и использовать "все, что под рукой".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Россия может запустить до 24 февраля три волны ракет. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 23 – 24 февраля россияне могут прибегнуть к новому массированному обстрелу. Чего ждать от России 24 февраля – читайте по ссылке.

Уже ориентировочно в 9.40 18 февраля на всей территории Украины начались отбои воздушной тревоги. Угроза оставалась только в Николаевской, Херсонской области. Уже не первый месяц отбоев нет в Луганской области и Крыму.