Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, какая сейчас ситуация на южном направлении, отметив, что атаки врага с воздуха несколько изменились.

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Изменения в тактике российской авиации

Наталья Гуменюк рассказала что, на Запорожском направлении оккупанты продолжают давить с использованием тактической авиации.

КАБы продолжают использовать по открытой местности, исходя из особенностей ландшафта,

– сказала Гуменюк.

На Херсонском направлении управляемые авиабомбы они уже не применяют, поскольку сложно удается отходить с пусковых рубежей.

Они помнят 3 самолета, которые потеряли в конце прошлого года. Поэтому очень осторожны в использовании тактической авиации,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Авиация держится южнее над акваторией Черного моря, откуда враг применяет точечные ракетные удары. Россия выпускает противорадиолокационные и противокорабельные ракеты – все, что могут нести на себе такие самолеты.

"Россияне пытаются уничтожить или проверить готовность наших систем воздушной обороны. Можем говорить, что авиация сдержанно, но используется на нашем направлении", – подытожила начальница пресс-центра Сил Обороны Юга.

Ситуация на Юге Украины: кратко