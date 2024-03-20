Начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, яка зараз ситуація на південному напрямку, зазначивши, що атаки ворога з повітря дещо змінились.

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Зміни в тактиці російської авіації

Наталя Гуменюк розповіла що, на Запорізькому напрямку окупанти продовжують тиснути з використанням тактичної авіації.

КАБи продовжують використовувати по відкритій місцевості, виходячи з особливостей ландшафту,

– сказала Гуменюк.

На Херсонському напрямку керовані авіабомби вони вже не застосовують, оскільки складно вдається відходити з пускових рубежів.

Вони пам'ятають 3 літаки, які втратили наприкінці минулого року. Тому дуже обережні у використанні тактичної авіації,

– пояснила Наталя Гуменюк.

Авіація тримається південніше над акваторією Чорного моря, звідки ворог застосовує точкові ракетні удари. Росія випускає протирадіолокаційні та протикорабельні ракети – все, що можуть нести на собі такі літаки.

"Росіяни намагаються знищити або перевірити готовність наших систем повітряної оборони. Можемо говорити, що авіація стримано, але використовується на нашому напрямку", – підсумувала начальниця пресцентру Сил Оборони Півдня.

Ситуація на Півдні України: коротко