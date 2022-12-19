Тактика мобильных групп не будет иметь эффекта, – обозреватель объяснил, в чем проблема россиян

Сообщается, что россияне стали использовать мобильные группы для пехотных атак. Такая тактика не обеспечит никаких преимуществ на поле боя.

Сегодня исключительно пехотная составляющая не является решающей. Об этом 24 канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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В современной войне нельзя делать акцент на пехоту

По словам Коваленко, прежде пехота должна иметь:

поддержку техники – среднебронированной и тяжелобронированной;

поддержку артиллерии – ствольной и реактивной.

Пехотные подразделения, особенно в зоне, где нужно прорывать оборону, обречены. Это современная война,

– уверяет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Захватчикам не хватает именно технической составляющей. Безусловно, у них есть человеческий ресурс.

"Частичная мобилизация имеет начало и не имеет конца. Так сейчас в России. Они могут мобилизовывать свой человеческий ресурс, но чем их обеспечивать? Достаточно ли танков, БТР, БМП? Нет", – утверждает Коваленко.

Идентична ситуация с артиллерией. Пропорциональность наличия артиллерии по поддержке пехотных подразделений отрицательна. По обеспечению боекомплектом, добавляет Коваленко, также наблюдается негативная диспропорция.

В ближайшее время эта тактика не будет иметь глобального успеха – ни тактического, ни стратегического,

– убежден Александр Коваленко.

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