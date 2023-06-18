Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПЛА 92 отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко. Он добавил, что россияне экономят технику и используют тот ресурс, которого у них достаточно и который не жалко.

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Титаническая работа ВСУ

Серая зона на некоторых отрезках может достигать четырех километров. Она не контролируется ни Силами обороны, ни противником. Однако за 2 километра до позиций оккупантов уже есть заминирования, инженерные сооружения, ловушки и т.д.

Россияне понимают, что украинские бойцы имеют потенциал для совершения ударно-штурмовых действий, поэтому простреливают ключевые пути сообщения и перекрестки.

Жизнь и здоровье наших защитников является приоритетом ВСУ,

– подчеркнул командир роты ударных БпЛА 92 отдельной механизированной бригады.

Для того чтобы пройти серую зону, необходимо мощно работать средствами БПЛА разведывательного и ударного типа действия, артиллерией, осуществлять контрбатарейную борьбу и делать противопехотные минные заграждения.

Далее, пользуясь образцами техники, передаваемой международными партнерами, заводить пехоту к рубежам перехода в атаку. Туда, где мы можем дотянуть стрелковым оружием противника, чтобы выбить его с занимаемых позиций и занять плацдарм.

Эта работа является титанически сложной. Ее решают стальные ребята. Представьте, что вам нужно по минному полю пройти два километра к противнику, когда по вам стреляет все. И они с этой задачей справляются,

– сказал Федоренко.

При выполнении таких задач определенное количество техники теряется и это нормально, ведь она предназначена для того, чтобы закрыть личный состав, сохранить жизнь и дать возможность выполнить боевую задачу.

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Как действуют российские войска

Войска оккупантов в аналогичных ситуациях действуют совсем иначе на приоритетных для них направлениях. В частности, Купянском, Бахмуцком, Лиманском, Авдеевском направлениях.

Россияне не подставляют свою бронированную технику или артиллерийские средства. У них есть безграничный ресурс так называемых представителей "Шторм Z".

Обратите внимание! В состав "Шторм Z" входят лица, лишенные свободы на территории России. Их вербуют в оккупационные войска, предлагают 200 тысяч рублей в месяц и в случае успешного выполнения задач через полгода обещают полную амнистию.

Для того чтобы сократить серую зону, россияне запускают представителей этих группировок со стрелковым оружием, гранатометами или гранатами. Они подходят максимально близко к позициям Сил обороны.

Их не забирают раненых, а если они отступают или намерены сдаться в плен, то расстреливают,

– подчеркнул боец ВСУ.

Для России нормально уничтожать свою живую силу, чтобы добиться хотя бы какого-нибудь тактического успеха на поле боя. За 3 – 4 дня противник может положить до 200 человек личного состава. Эта тактика также не дает оккупантам желаемого результата, но они от нее пока не отказываются.

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