Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – майор запаса ВСУ, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны. По его словам, ВСУ и командование хорошо знают, где расположены российские войска.

Смотрите также В Вашингтоне затаили дыхание перед контрнаступлением ВСУ, – WP

Первый этап наступательных действий ВСУ

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина начала путь до полного освобождения Крыма. По его словам, сейчас идет начальный этап контрнаступления ВСУ. В ходе него силы обороны Украины проверяют оборону оккупантов на прочность и выискивают слабые места.

В то же время, украинские военные запутывают противника, ведь россияне не знают, где именно будет наступление.

Слова "прощупать оборону" – это очень по-граждански. Это первая фаза наступательных действий. Это же не Первая мировая война, которую нужно разведывать, где есть враг. Эти действия были, скорее всего, для того, чтобы посмотреть, какие средства сдерживания россияне будут делать ставку,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Выяснилось, что это самолеты, вертолеты и средства радиоэлектронной борьбы. Это кое-что новое в их действиях.

В Генштабе все просчитали

Следует также не забывать, основная часть войск россиян находится на линии фронта, а не на подконтрольной им территории. Когда Вооруженные Силы Украины прорвут эту линию – дальше будет свободное пространство.

"Нужно прорвать фронт, а дальше можно быстро двигаться и заходить в тыл других российских подразделений. Это прекрасно понимают в Генштабе, я уверен, что все так и было спланировано", – отметил майор запаса.

После первой фазы наступательных действий будут постепенно развиваться и последующие до момента, пока украинские военные не выйдут на запланированные рубежи. Однако нужно понять, что это еще не будут админграницы Украины 1991 года. А ведь за одну наступательную операцию выиграть войну невозможно.

Алексей Гетьман о первом этапе контрнаступления ВСУ: смотреть видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости