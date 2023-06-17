Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – майор запасу ЗСУ, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. За його словами, ЗСУ та командування добре знають, де розташовані російські війська.

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Перший етап наступальних дій ЗСУ

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна почала шлях до повного звільнення Криму. За його словами, зараз триває початковий етап контрнаступу ЗСУ. В ході нього сили оборони України перевіряють оборону окупантів на міцність та вишукують слабкі місця.

Водночас українські військові заплутують супротивника, адже росіяни не знають, де саме буде наступ.

Слова "промацати оборону" – це дуже по-цивільному. Це перша фаза наступальних дій. Це ж не Перша світова війна, що треба розвідувати, де є ворог. Ці дії були, найімовірніше, для того, щоб подивитись, які на засоби стримування росіяни робитимуть ставку,

– наголосив Олексій Гетьман.

З'ясувалось, що це літаки, гелікоптери та засоби радіоелектронної боротьби. Це дещо нове у їхніх діях.

У Генштабі все прорахували

Варто також не забувати, основна частина військ росіян перебуває на лінії фронту, а не на території, що їм підконтрольна. Коли Збройні Сили України прорвуть цю лінію – далі буде вільний простір.

"Потрібно прорвати фронт, а далі вже можна швидко рухатись та заходити в тил інших російських підрозділів. Це чудово розуміють в Генштабі, я впевнений, що все так і було сплановано", – зауважив майор запасу.

Після першої фази наступальних дій поступово розвиватимуться і наступні до моменту, поки українські військові не вийдуть на заплановані рубежі. Однак потрібно зрозуміти, що це ще не будуть адмінкордони України 1991 року. Адже за одну наступальну операцію виграти війну неможливо.

Олексій Гетьман про перший етап контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

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