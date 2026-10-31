Прорыв через газопровод и использование погодных условий: военный о тактике противника в Сумской области

Российские захватчики действуют в Сумской области небольшими группами, пытаясь проникнуть через лесопосадки и даже газопровод, однако Силы обороны своевременно выявляют и уничтожают их.

Об оперативной обстановке и изменениях в поведении врага в эфире 24 Канала рассказал командир роты разведывательных БПЛА Алексей с позывным "Мёдоед". Военный отметил, что его подразделение держит оборону на Северо-Слобожанском направлении и защищает Сумскую область.

Как оккупанты пытаются проникнуть в Сумскую область?

Противник не прекращает постоянного давления, однако несколько изменил подход к проведению атак.

В настоящее время враг, конечно, пытается постоянно оказывать давление; он выбрал тактику проникновения небольшими группами, которые пытаются пройти через остатки тех посадок и лесополос, которые еще остались в Сумской области. Также враг активно использует, конечно, газопровод, через который также пытается проникнуть в наши тылы,

– пояснил военный.

По его словам, украинская разведка заблаговременно фиксирует передвижения захватчиков и не дает им прорваться. Только что фиксируется критическое скопление живой силы, которое может угрожать штурмом, по нему сразу начинают наносить удары на подступах.

Как уничтожают логистику и скопления на территории России?

Подразделение располагает средствами наблюдения, которые позволяют контролировать перемещения врага задолго до его приближения к линии фронта. Уничтожение сил захватчиков происходит, в частности, на их собственной территории.

Мы видим врага, когда он еще только начинает накапливать силы, видим его логистические маршруты передвижения, видим все его логистические хабы, где он пытается накапливать оружие, горюче-смазочные материалы, а также личный состав. Конечно, мы сейчас пытаемся отбить некоторые части оккупированной Сумской области, враг также передвигается как по территории Украины, так и на своей собственной территории, и мы его уничтожаем,

– подчеркнул "Медоид".

Он добавил, что так называемые массированные "мясные" штурмы сейчас фиксируются значительно реже. Украинские воины выявляют и уничтожают пехоту оккупантов заблаговременно, поэтому к позициям сил обороны добирается значительно меньше захватчиков, чем раньше.

Военный "Мёдоед" о ситуации в Сумской области: смотрите видео

Почему погода стала прикрытием для штурмов?

Число личного состава российских оккупационных войск не уменьшилось, однако они вынуждены подстраивать свои действия под капризы погоды. Враг пытается использовать туман и дождь для скрытого продвижения.

В основном сейчас их действия привязаны к плохим погодным условиям, потому что при хорошей погоде мы видим далеко и можем качественно передавать разведывательную информацию. Сейчас они пытаются использовать дождь, туман и т. п. В таких погодных условиях они развивают свои штурмовые действия,

– отметил командир.

В то же время время между обнаружением вражеской цели и ее поражением сокращено до минимума. Благодаря полной синхронизации экипажей разведки и ударных беспилотников вся процедура занимает считанные минуты.

Как только враг был обнаружен, верифицирован, то есть точно подтверждено, что это военная цель, до момента, когда экипаж ударного средства получает команду на поражение, проходят считанные минуты. Спектр наших разведывательных средств позволяет видеть почти на сотню километров вглубь территории врага. Если на такой дистанции находится цель, то до ее поражения проходит максимум 30–40 минут,

– подытожил военный.

Ранее мы писали, что война в Украине переходит под землю, использует туннели для штурмов и логистики, что становится новой тактической реальностью на фронте.



Еще в сентябре 2026 года аналитики ISW фиксировали возобновление попыток вражеской инфильтрации на север Сумской области через подземные сети магистрального " газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород"." Подобные вылазки оккупанты уже совершали в феврале и апреле того же года, однако украинские разведчики и артиллерия каждый раз выявляли и ликвидировали штурмовиков еще на выходе из коммуникаций.