Прориви через газову трубу та використання погоди: військовий про тактику ворога на Сумщині

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Про оперативну обстановку та зміну поведінки ворога в ефірі 24 Каналу розповів командир роти розвідувальних БпАК Олексій із позивним "Медоїд". Військовий зазначив, що його підрозділ тримає оборону на Північно-Слобожанському напрямку та захищає Сумську область.

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Як окупанти намагаються просочуватися на Сумщину?

Противник не припиняє постійного тиску, однак дещо змінив підхід до проведення атак.

Ворог в даний час, звісно, намагається постійно тиснути, вони обрали тактику інфільтрування невеличкими групами, які намагаються пройти залишками тих посадок і лісосмуг, які ще залишились на Сумщині. Також ворог активно використовує, звісно, газову трубу, через яку також намагається пройти в наші тили– пояснив військовий.

За його словами, українська розвідка завчасно фіксує пересування загарбників і не дає їм прорватися. Щойно фіксується критичне накопичення живої сили, яка може загрожувати штурмом, по ній одразу починають завдавати ударів на підступах.

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Як знищують логістику та скупчення на території Росії?

Підрозділ має засоби спостереження, які дають змогу контролювати переміщення ворога задовго до наближення до лінії фронту. Знищення сил загарбників відбувається зокрема на їхній власній території.

Ми бачимо ворога, коли він ще тільки починає накопичувати сили, бачимо його логістичні шляхи пересування, бачимо всі його логістичні хаби, де він намагається накопичувати зброю, паливо-мастильні матеріали, також особовий склад. Звісно, що деякі частини окупованої Сумщини зараз ми намагаємось відбити, ворог також пересувається як територією України, так ми його знищуємо на його власній території– підкреслив "Медоїд".

Він додав, що так звані масовані м'ясні штурми нині фіксуються значно рідше. Українські воїни виявляють і знищують піхоту окупантів завчасно, тому до позицій сил оборони доходить значно менше загарбників, ніж раніше.

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Військовий "Медоїд" про ситуацію на Сумщині: дивіться відео

Чому погода стала маскуванням для штурмів?

Людей у російських окупаційних військ менше не стало, проте вони змушені підлаштовувати свої дії під примхи погоди. Ворог намагається використовувати туман і дощ для прихованого висування.

Здебільшого зараз ці їхні дії підв'язані під погані погодні умови, тому що коли гарна погода, ми бачимо далеко і якісно можемо передавати розвідувальну інформацію. Вони намагаються використовувати зараз дощ, туман тощо. Під такі погодні умови вони розвивають свої штурмові дії– зауважив командир.

Водночас час між виявленням ворожої цілі та її ураженням скорочено до мінімуму. Завдяки повній синхронізації екіпажів розвідки та ударних безпілотників уся процедура займає лічені хвилини.

Як тільки ворога було знайдено, верифіковано, тобто точно підтверджено, що це військова ціль, до моменту, коли екіпаж ударного засобу отримує команду на ураження, проходять лічені хвилини. Спектр наших розвідувальних засобів дозволяє бачити майже на сотню кілометрів вглиб території ворога. Якщо на такій дистанції знаходиться ціль, то проходять максимум 30 – 40 хвилин до її ураження– підсумував військовий.

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Раніще ми писали, що війна в Україні переходить під землю, використовуючи тунелі для штурмів і логістики, що стає новою тактичною реальністю на фронті.



Ще у вересні 2026 року аналітики ISW фіксували поновлення спроб ворожої інфільтрації на північ Сумщини через підземні мережі магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». Подібні вилазки окупанти вже здійснювали в лютому та квітні того ж року, проте українські розвідники та артилерія щоразу виявляли й ліквідовували штурмовиків ще на виході з комунікацій.