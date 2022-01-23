Тактика России, – в ОП не удивились данным британской разведки о Мураеве

В Офисе Президента не удивились, когда услышали в данных британской разведки "о смене власти в Украине" фамилию Мураева. На Банковой говорят, что пришло время выводить на чистую воду "друзей России".

Партнеры Украины сейчас начали жестко называть вещи своими именами. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

Он напомнил о решении США о санкциях против Сивковича, Волошина, Козака и Олейника. По словам Подоляка, информация британской разведки "дополняет этот смысловой ряд".

В России давно есть похожая практика

Советник говорит, что Кремль давно имеет тактику отбора "специфических персон" в олигархических или политических кругах для того, чтобы продвигать российские интересы в Украине.

Это могут быть персонажи разного калибра – от Аксенова до Медведчука. Поэтому фамилия Мураева, по сути, не вызывает удивления,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что государство продолжит демонтировать любые политические структуры, которые могут работать на дестабилизацию Украины или помогать оккупантам.

Политик резюмировал, что "никаких серых зон в виде Аксеновых и Медведчуков" не будет.

Что этому предшествовало

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Кремль хочет поставить в Украине пророссийское руководство. Мол, как кандидата рассматривают экс-нардепа и владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

Помочь Мураеву якобы должны чиновники времен Януковича. В частности, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович.

В США подчеркнули, что такие сообщения вызывают беспокойство, поскольку похожую информацию имеет и американская разведка.

Россия как всегда все отвергает. Там заявили о провокациях и дезинформации.

Сам Мураев тоже отрицал данные. Он оправдывается, мол, с 2018 года находится под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. Говорит, что активы его семьи в России арестованы.

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