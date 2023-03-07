Об этом 24 Каналу рассказал Петр Черник – военный эксперт. По его словам, мобилизация в стране-агрессорке продолжается постоянно.
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Тактика русских
Петр Черник подчеркнул, что единственная логика, которой сейчас руководствуются россияне, это колоссальные большие пехотные "валы".
Действительно, и на Бахмутчине, и под Соледаром россияне перешли к тому, что называется "бесконечные человеческие валы",
– отметил он.
По его словам, в марте прошлого года число окупантов, которых потеряла Россия во время войны в Украине, было 3900 человек. В то же время, не досчитались россиян около 900 единиц военной техники.
"В декабре, особенно на этих направлениях, россияне понесли потери более 21 тысячи человеческого потенциала и более 300 единиц техники. Классическая "жуковщина" как таковая", – пояснил он.
По мнению военного эксперта, Россия прибегает к такой тактике, чтобы истощить украинские силы.
Петр Черник рассказал, как россияне воюют против Украины: смотрите видео
Планы окупантов
Петр Черник рассказал, что, к большому сожалению, тактические успехи у окупантов все же есть.
Откажутся ли от такой тактики? На мой взгляд, сейчас – нет. Путин дал седьмой, восьмой, а то девятый приказ выходить на административные линии Донбасса,
– заметил он.
Военный эксперт заверил, что враг будет прилагать максимум усилий по достижению этой стратегической цели.
Впрочем, пока россияне в проигрыше, потому что еще не менее 10 тысяч квадратных километров Донбасса не оккупированы.
Путину не жалко "мяса"
Петр Черник отметил, что россияне пока еще держатся на линии фронта из-за постоянного пополнения личного состава. Мобилизационная волна в России не утихала ни на один день.
"Эти все акценты так называемой частичной мобилизации, так называемой скрытой мобилизации – это ничто иное, как опять же классическая пропаганда. Населению нужно успокаивать их потенциальные эмоциональные всплески", – пояснил он.
По его мнению, у россиян все же есть ресурс мяса, которое будет готово идти умирать.
Ничего со времен Сталина не изменилось. Сталин в свое время утверждал, что россияне не могут проиграть в поле боя. Сколько нужно будет солдатских жизней, столько и будет потрачено. И потом Путин прекрасно осознает, что он тоже не может проиграть на поле боя,
– рассказал он.
Военный эксперт отметил, что диктатор будет готов "умогилить" и несколько миллионов россиян для победы в войне. К тому же оккупантам есть чем воевать. Вопрос качества вооружения их не беспокоит.
Россия несет бешеные потери в Украине: главное
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