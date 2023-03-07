Про це 24 Каналу розповів Петро Черник – військовий експерт. За його словами, мобілізація у країні-агресорці триває постійно.

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Тактика росіян

Петро Черник наголосив, що єдина логіка, якою зараз керуються росіяни, це колосальні великі піхотні "вали".

Дійсно, і на Бахмутчині, і під Соледаром росіяни перейшли до того, що називається "нескінченні людські вали",

– зазначив він.

За його словами, у березні минулого року число окупантів, яких втратила Росія під час війни в України, було 3900 осіб. Водночас не дорахувалися росіян близько 900 одиниць військової техніки.

"У грудні, особливо на цих напрямках, росіяни зазнали втрат понад 21 тисяча людського потенціалу і більше як 300 одиниць техніки. Класична "жуківщина" як така", – пояснив він.

На думку військового експерта, Росія вдається до такої тактики, щоб виснажити українські сили.

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Плани окупантів

Петро Черник розказав, що, на превеликий жаль, тактичні успіхи в окупантів все ж таки є.

Чи відмовляться від такої тактики? На мій погляд, зараз – ні. Путін дав сьомий, восьмий, а то дев'ятий наказ виходити на адміністративні лінії Донеччини,

– зауважив він.

Військовий експерт запевнив, що ворог буде докладати максимум зусиль для досягнення цієї стратегічної цілі.

Втім, наразі росіяни у програші, бо ще щонайменше 10 тисяч квадратних кілометрів Донеччини не окуповані.

Путіну не шкода "м'яса"

Петро Черник зазначив, що росіяни наразі ще тримаються на лінії фронту через постійне поповнення особового складу. Мобілізаційна хвиля в Росії не затихала ні на один день.

"Оці всі акценти так званої часткової мобілізації, так званої прихованої мобілізації – це ніщо інше, як знову ж та сама класична пропаганда. Населенню потрібно притишувати їхні потенційні емоційні сплески", – пояснив він.

На його думку, росіяни все ж мають ресурс м'яса, яке буде готове йти вмирати.

Нічого із часів Сталіна не змінилося. Сталін свого часу стверджував, що росіяни не можуть програти на полі бою. Скільки треба буде солдатських життів, стільки і буде затрачено. І потім Путін прекрасно усвідомлює, що він також не може програти на полі бою,

– розказав він.

Військовий експерт зазначив, що диктатора буде готовий "умогилити" і декілька мільйонів росіян для перемоги у війні. До того ж окупанти мають чим воювати. Питання якості озброєння їх не турбує.

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