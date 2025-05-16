Сами это понимают: насколько эффективно россияне используют самокаты на фронте

Стало известно, что россияне начали использовать электросамокаты для того, чтобы передвигаться по полям во время штурма украинских позиций. Такая тактика удивляет, однако есть интересный момент.

OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что россияне продолжают атаковать Силы обороны, используя бесконечное количество живой силы. Тактика врага с самокатами, к сожалению, имеет определенные успехи на поле боя.

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Россияне на фронте используют самокаты

Виталий Кононученко отметил, что, в условиях численного преимущества в живой силе, штурмовые действия с использованием самокатов дают результат. Он пояснил, что эти средства передвижения довольно быстрые, поэтому позволяют продвигаться небольшими участками, которые контролируют дроны.

Габариты человека на самокате небольшие: 170 – 180 сантиметров в высоту, 50 – 70 в ширину. Пилотам дронов в условиях включенного РЭБа попасть в такую цель довольно трудно. Россияне это понимают,

– сказал он.

Кроме того, электросамокаты, которые использует враг, имеют батареи, которые можно снять и подзарядить, чтобы продолжать штурм украинских позиций. Вероятно, проблем с этим у россиян нет.

Напомним, еще в 2024 году на Торецком направлении российские войска пытались прорвать украинскую оборону, используя для атаки самокаты и мотоциклы, но потерпели полное фиаско. Наши военные оперативно уничтожили как технику, так и большинство личного состава противника. Те, кто выжил после первого удара, были ликвидированы при попытке убежать в посадках.