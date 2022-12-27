Враг сменил тактику: в ВСУ назвали методы войны россиян
По всей линии фронта сейчас идут сложные бои. Враг истощен морально и технически, однако изменение их тактики не увенчается успехом.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. Он также определил, какая техника россиян наносит больше вреда ВСУ.
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На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам тяжело удерживать всю линию фронта. Череватый объяснил это тем, что военные методы россиян недостаточно универсальны и новейшие.
Смена тактики их не спасет
Сейчас оккупанты несколько изменили тактику: вместо оборотных и батальонных тактических групп они действуют малыми группами, отметил полковник. На Бахмутском направлении бывшие заключенные стали фактически одноразовым элементом, который применяется для прорыва и истощения украинской обороны.
Под этим напором, под постоянным шквалом огня, хоть это дается тяжелой ценой, но Вооруженные Силы достигают важной цели — они по сути обескровливают врага, наносят огромные потери в личном составе и технике.
– отметил военный.
Враг сменил тактику: смотреть видео
Вооружение и мотивации у оккупантов все меньше
Украинские военные уничтожают все больше снарядов кафиров, поэтому им приходится везти припасы и оружие с далекого расстояния, добавил Череватый. На линии фронта такая интенсивность огня, что даже у россиян уже кончается вооружение. Глава ГУР Кирилл Буданов на днях информировал, что россияне ищут советское оружие уже в КНДР.
По словам Череватого, хотя россияне пока еще могут мощно давить на отдельных направлениях, однако ежедневно они становятся слабее, это влияет и на моральное состояние их личного состава. Кое-где они уже не верят своим командирам и понимают, что это бесперспективно.
Учитывая годы воспитанной покорности, оккупанты пока не могут ничего сделать, поэтому идут лавинами в атаку,
– заметил спикер.
Что больше всего донимает ВСУ на фронте
Череватый отметил, что на фронте украинских бойцов больше всего донимает именно артиллерия оккупантов. Поскольку россияне имеют возможность поражать разными типами артиллерии, у них есть в основном советская артиллерия всех калибров.
Также опасны для любого подразделения российские танки, особенно в моменты, когда нет возможности их уничтожить, подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.
О потерях кафиров: последнее
- По состоянию на 27 декабря на войне в Украине погибли 103 220 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, потому что производить точные подсчеты потерь в условиях активных боевых действий очень сложно.
- 27 декабря ВСУ ликвидировали 620 оккупантов.
- 26 декабря больше всего потерь оккупанты испытали на Бахмутском и Лиманском направлениях. Заметим, что вокруг Бахмута сейчас идут ожесточенные бои.