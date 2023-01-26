Какую тактику россияне применят против Leopard 2: прогноз военного обозревателя

Украина должна получить от союзников более ста танков западного производства. Leopard 2 сохранили добродетели, присущие немецкой технике еще со времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала. По его словам, Вторая мировая – это ближайший пример противостояния германских и советских систем вооружения.

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"Немецкие танки после Второй мировой войны сохранили свои преимущества – это очень хорошая оптика, системы управления огнем, точная и пробивная пушка с серьезными снарядами", – детализировал военный обозреватель.

Денис Попов напомнил, что немецкие танки "Тигр" были способны поражать цели на расстоянии от 2 до 4 тысяч метров. Сейчас эти показатели стандартны для немецкой техники. Главное преимущество танков Leopard – возможность расстреливать танки противника на большом расстоянии.

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"Что россияне могут им противопоставить? То же, что противопоставляли наши деды, когда воевали против немцев во время Второй мировой войны. Это количество и скорость", - считает военный обозреватель.

По его мнению, оккупанты могут надеяться на то, чтобы приблизиться к танкам Leopard как можно ближе и пытаться поразить их самые незащищенные места. Но возникает другой вопрос – хватит ли у россиян танков.

На сегодняшний день совсем другая ситуация, потому что тогда танки Т-34 выпускались массово. Потери у них будут серьезные, поэтому танковая бригада, о которой мы говорим, нанесет очень серьезный ущерб российским войскам.

– подытожил Денис Попович.

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