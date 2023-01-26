Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу. За його словами, Друга світова – це найближчий приклад протистояння німецьких та радянських систем озброєння.

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"Німецькі танки після Другої світової війни зберегли свої переваги – це дуже гарна оптика, системи управління вогнем, точна та пробивна гармата з серйозними снарядами", – деталізував військовий оглядач.

Денис Попов нагадав, що тогочасні німецькі танки "Тигр" були здатні вражати цілі на відстані від 2 до 4 тисяч метрів. Наразі ці показники є стандартними для німецької техніки. Головна перевага танків Leopard – можливість розстрілювати танки противника на великій відстані.

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Росіяни братимуть кількістю

"Що росіяни можуть їм протиставити? Те саме, що протиставляли наші діди, коли воювали проти німців в часи Другої світової війни. Це кількість та швидкість", – вважає військовий оглядач.

На його думку, окупанти можуть сподіватися на те, щоб наблизитися до танків Leopard якнайближче та намагатися уразити їх найзахищеніші місця. Але постає інше питання – чи вистачить у росіян танків.

На сьогодні зовсім інша ситуація, бо тоді танки Т-34 випускалися масово. Наразі втрати у них будуть серйозні, тому танкова бригада, про яку ми кажемо, завдасть дуже серйозної шкоди російським військам,

– підсумував Денис Попович.

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