Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Дмитрий "Апостол" рассказал 24 Каналу, как за время войны изменилась тактика боевого применения армейской авиации. Также, командир экипажа Ми-8 Алексей Чиж рассказал, как в начале войны попал в российский плен после сбивания своего вертолета.

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Помогаем нашей пехоте

Летчик отметил, что тактика применения украинской армейской авиации меняется из-за того, что враг совершенствуется.

Нам также надо постоянно совершенствоваться, мы должны всегда адаптироваться под эти изменения и искать альтернативные способы поражения противника. Этим мы и занимаемся,

– объяснил "Апостол".

Он отметил, что не может рассказать о тактике, которую применяют украинские силы.

Однако из перехватов, которые приходят от передовых авиационных наводчиков или от тех бригад на линии, где мы работаем, узнаем, что она достаточно эффективна,

– подчеркнул летчик армейской авиации.

"Апостол" добавил, что поэтому применение армейской авиации на поле боя является чрезвычайно результативным и помогает нашей пехоте.

Поддержать сбор на нужды армейской авиации можно по этой ссылке. Средства со сбора будут направлены на потребности 11 отдельной бригады, 12 отдельной бригады, 16 отдельной бригады и 18 отдельной бригады армейской авиации.

Отметим, что командир вертолетной эскадрильи 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Андрей Горецкий назвал главную задачу армейской авиации – это поддержка пехоты, "тех людей, которые принесут победу". По словам Горецкого, для командира принципиально важным является "правильное моральное и психологическое состояние", ведь он должен объединять подразделение, делать все, чтобы он работал как единый организм. Также командиру нужно поддерживать боевой дух собственным примером.