Льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Дмитро "Апостол" розповів 24 Каналу, як за час війни змінилась тактика бойового застосування армійської авіації. Також, командир екіпажу Мі-8 Олексій Чиж розповів, як на початку війни потрапив у російський полон після збиття свого вертольота.

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Допомагаємо нашій піхоті

Льотчик наголосив, що тактика застосування української армійської авіації змінюється через те, що ворог вдосконалюється.

Нам також треба постійно вдосконалюватись, маємо завжди адаптовуватись під ці зміни і шукати альтернативні способи ураження противника. Цим ми і займаємося,

– пояснив "Апостол".

Він зазначив, що не може розповісти про тактику, яку застосовують українські сили.

Однак з перехоплень, які приходять від передових авіаційних навідників чи від тих бригад на лінії, де ми працюємо, дізнаємося, що вона досить ефективна,

– наголосив льотчик армійської авіації.

"Апостол" додав, що тому застосування армійської авіації на полі бою є надзвичайно результативним і допомагає нашій піхоті.

Підтримати збір на потреби армійської авіації можна за цим посиланням. Кошти зі збору будуть спрямовані 11 окремій бригаді, 12 окремій бригаді, 16 окремій бригаді та 18 окремій бригаді армійської авіації.

Зазначимо, що командир вертолітної ескадрильї 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" Андрій Горецький назвав головне завдання армійської авіації – це підтримка піхоти, "тих людей, які принесуть перемогу". За словами Горецького, для командира принципово важливим є "правильний моральний та психологічний стан", адже він має гуртувати підрозділ, робити все, щоб він працював як єдиний організм. Також командиру потрібно підтримувати бойовий дух в підрозділі власним прикладом.