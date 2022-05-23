В тактике врага изменений нет, а вот потери есть: в ВСУ доложили ситуацию на Юге
Источник:оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты не изменили тактику ведения боев в Николаевской и Херсонской областях. Враг вперед не может продвигаться, а потери у него значительные.
Соответствующую информацию обнародовали вечером 22 мая в оперативном командовании "Юг". Там также объяснили, что из-за кораблей врага в Черном море вероятность ракетных ударов растет.
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Оккупанты тактику не изменили и несут потери
На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий противника нет. По-прежнему, лишенный возможности продвижения вперед, противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку,
– сообщило командование.
Добавили также, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Однако в Черном море есть:
- 7 больших десантных кораблей;
- а также 2 – ракетных;
- из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров".
"Надо учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – пояснили в ОК "Юг".
Что касается потерь врага, то по состоянию на вечер 22 мая они достаточно значительны. В частности:
- наши подразделения в Хмельницкой области традиционно посадили беспилотник-разведчик типа "Орлан-10";
- всего враг потерял ориентировочно 55 единиц личного состава;
- несколько единиц бронированной техники;
- много вражеской техники, однако окончательное количество уточняется.
Кратко о ситуации на Юге
- Командование предупредило, что в Одесской области шторм может выбросить на берег морские мины. Поэтому людям следует быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
- 22 мая российские оккупанты обстреливали Николаев. В частности били кассетными снарядами, были слышны взрывы. В ночь на 22 мая оккупанты трижды атаковали область. К сожалению, из-за обстрелов пострадали не менее 5 человек.
- Оккупанты на временно оккупированной территории Херсона обворовывают людей. Российские захватчики выгружали награбленное из чужой фуры в свою. Все товары отправили в Крым.
- Однако Вооруженные Силы Украины на Херсонском направлении эффектно уничтожили технику российских оккупантов. В частности "тихонечко" прилетел беспилотник и уже через несколько секунд произошел большой "салют".
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