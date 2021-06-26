Первыми увидят атаки России: суровые тактики борьбы и выживания "арктических воинов"
Источник:"Спецслужбы" на 24 канале
Битвы за Аляску и конкуренция в регионе протянулись через много лет и продолжаются до сих пор. Однако холодные зоны до сих пор остаются тем местом, где технологии не работают так, как надо. Для этого существуют люди, которых называют "арктическими воинами".
Это специальные подразделения, обученные вести специфический бой – исключительно в ледяных средах. И один из таких – американская арктическая армия, или же USARAK.
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Борьба за Аляску
Аляска имеет очень долгую историю взаимодействия с военными. В США в 1868 году решили выкупить часть в России. Подписали соглашение, провели обмен и Аляска перешла в управление армии США.
В 1930-х годах, когда именно расцветала американская авиация, карты местности были составлены, а в ход шли новые технологии: корабли, ракеты, танки, стало понятно, что Аляска – это одно из важнейших мест на планете в стратегическом плане.
Создание подразделения
И чтобы держать там контроль, надо наладить отношения с местными. Приближалась Вторая мировая. Поэтому американцы пошли на необычный шаг. Они решили создать в своих рядах вооруженное подразделение из коренного населения, ведь те хорошо знали особенности среды и главное – умели там выживать.
Однако их не тренировали так, как американских солдат. Коренных жителей брали потому, что они обладали уникальной способностью замечать то, чего не могут увидеть другие.
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Военные базы и холодная война
Ближе ко Второй мировой, американцы начали строительство военных баз на Аляске. Стратегически важно было удержать контроль именно там. Ведь Аляска – это не только о залежах ископаемых, но и о транспортных путях и в случае критических ситуаций маневр для атаки.
Далеко не все подразделения соперников (немцев, в частности) достаточно хорошо владели навыками ведения боя в заснеженных зонах. Но и после войны градус напряжения не упал. Началась новая, на этот раз – по-настоящему холодная война. Штаты перебрасывали технику на Аляску, "советы" отвечали размещением ракетных батальонов на своей части территории. Москва увеличивала количество истребителей и разведчиков у себя, а Вашингтон взамен строил больше радаров и поставлял новейшие истребители, которые в случае чего могли бы перехватить советские самолеты.
По данным военных историков, в начале 1960-х годов Советский Союз организовывал по 5 – 6 разведывательных полетов над американской частью территории. В 1980-х годах число увеличилось до 80 в год. Каждый раз ВВС США были наготове поднять в небо истребители, чтобы отогнать кремлевских шпионов. Но не стоит забывать, что и американцы тоже летали над русскими.Справка. Это нормальная практика, которую используют, чтобы быстро осмотреть мощности и технологии соперника. После полета спецслужбы анализируют какая техника есть у врага, за сколько времени прибывает подмога или насколько быстро радары могут засечь движение в небе.
Подразделение USARAK
Сегодня на Аляске базируется американское подразделение USARAK, на базе Элмендорф-Ричардсон. Они отвечают за наземную и противовоздушную оборону региона, постоянно изучают методики ведения боя в таких местах и создают собственные подходы к проведению операций в заснеженных средах.
Подразделение USARAK / Фото Daily news miner
Они еще и выполняют функцию вспомогательного крыла армии США. Если в случае полномасштабной войны враг решит пойти через Аляску, то именно бойцы USARAK станут теми, кто обеспечит врагу сначала "теплую" встречу, а затем возьмет под контроль другие американские подразделения: предоставит им экипировку и будет сопровождать в битве. Ведь только эти ребята знают как правильно воевать на Аляске.
Кроме того, эти военные, фактически как форпост. Если вдруг Россия со своей стороны захочет запустить ракеты на США, то именно ребята из USARAK станут теми, кто первыми об этом узнает и увидит. И главное – у них есть вся необходимая техника, чтобы в случае атаки – сбить ракеты и даже наносить удар в ответ.
Россия разведывает Аляску
Сейчас на территории Аляски есть военные на любой вкус. Однако, условия их работы кардинально отличаются от тех коллег, которые работают в более умеренном климате. Что интересно, сегодня львиную долю работы на Аляске выполняют именно летчики и связанные с ними люди. Дело в том, что Россия часто снаряжает разведывательные полеты над Аляской. Поэтому, весь штат усыпан радарами и специальными системами.
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Они способны не просто засечь объект в небе, но и проанализировать за сколько времени он будет в конкретной точке. Очень полезная опция, особенно в тех случаях, когда на перехват самолета надо направить истребитель. Хотя, сейчас USARAK стараются не реагировать на полеты Москвы, чтобы не выкладывать козыри на стол. Подняв истребителей в небо, россияне узнают за сколько времени американские арктические солдаты смогут среагировать на вторжение и соответственно изменят тактику. Тем не менее, переживать пока не стоит. Разведчики Пентагона хорошо знают свое дело.
Вызовы под водой
Однако воздушные разведывательные полеты и перехват ракет – это далеко не единственные вызовы с которыми сталкиваются арктические воины. Еще один нюанс ждет военных в воде и под водой. Вражеские субмарины постоянно караулят неподалеку от штата, а может и у самой Аляски. Поэтому американским подводникам приходится усиливать оборону и там. И главный вызов сегодня заключается в том, что грядет глобальное потепление и районы, которые раньше были недоступны (из-за сильного льда) понемногу начинают таять, а значит – их можно пройти. Особенно интенсивно разработкой ледоколов занимается Россия.
Один из российских атомных ледоколов / Фото Min.news
Хотя кроме нее, такие машины есть и в США, и в Канаде, и Британии, Китае и многих других странах. Прорубив ледовое покрытие, такой аппарат может прочистить дорогу для флота, который откроет еще одну линию фронта в будущей войне. Сколько бы ледоколов ни имели на вооружении разные страны, на вершине пока остается Москва.
В ее арсенале 2 самых мощных в мире корабля такого класса:
- неатомный ледокол Виктор "Черномырдин";
- атомный "Арктика".
Ледоколы "Черномырдин" и "Арктика" / Коллаж 24 канала
Обучение "Арктический воин"
Один раз в год USARAK организуют учения "Арктический воин". Участие в них принимают не только американские военные, но и солдаты других стран. Канадские коммандос, британские королевские пехотинцы. Вместе они отрабатывают различные тактики и учатся взаимодействовать в команде в случае полномасштабной войны.
Обучение солдат / Фото Army
Сотрудничество с другими странами – это неоценимый опыт, которым союзники охотно делятся друг с другом.
Ежедневные тренировки и тактики выживания
Если "Арктический воин" происходит всего раз в год и направлен скорее на какой-то конкретный маневр, например на десантирование в труднодоступные места, или штурм врага на склоне, то ежедневные тренировки USARAK направлены на сразу все необходимые навыки, которые понадобятся для ведения боя в такой местности.
- Все начинается с элементарных вещей, где объясняют как правильно одеваться и как избегать переохлаждения.
- Впоследствии военных учат тактическому передвижению на лыжах. Это не просто катание, но и стрельба, передвижение в колонне за снегоходами и даже строительство укреплений из тех же лыж.
Тактики выживания – неотделимый навык, который должен усвоить каждый военнослужащий, тренирующийся на базе арктических солдат. Инструкторы учат их даже таким банальным вещам, как разжигание огня с помощью деревянного сверла. В таких местностях знания о первоначальных методов добывания огня никогда не будут лишними.
А еще военных учат правильно строить укрытия, ведь ночью температура обычно опускается ниже. А если под боком нет места где укрыться – можно примерзнуть ко льду. Обычно строительство такого снежного холма длится от 7до 8 часов и работают над ним до 5 военных.
Ситуация в Арктике сейчас
Сейчас прямой угрозы арктическому региону вроде и нет. Но все прекрасно понимают, что сильные мира сего готовы к ведению боя за эту территорию. Именно поэтому, тренировки не прекращаются никогда. Последний раз бои в Арктике происходили еще во время Второй мировой. С тех пор и до сих пор пока держится лишь напряженная ситуация.
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Арктические солдаты всегда стоят на страже и готовы отразить любую атаку в любой части Аляски. Даже если для этого придется десантироваться с самолета прямо на горный склон.
Сегодня, по военным меркам, Арктика считается малоконфликтным регионом. Однако все больше стран сегодня усиливают развитие ледокольного флота. Поскольку в регионе есть много ресурсов, ключевые каналы судоходства, а главное – вектор для атаки на соперника. В связи с этим, в январе 2021 года USARAK разработали секретную программу подготовки к предстоящим вызовам и еще секретные программы подготовки будущих коммандос.