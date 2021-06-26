Первыми увидят атаки России: суровые тактики борьбы и выживания "арктических воинов"

Битвы за Аляску и конкуренция в регионе протянулись через много лет и продолжаются до сих пор. Однако холодные зоны до сих пор остаются тем местом, где технологии не работают так, как надо. Для этого существуют люди, которых называют "арктическими воинами".

Это специальные подразделения, обученные вести специфический бой – исключительно в ледяных средах. И один из таких – американская арктическая армия, или же USARAK.

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Борьба за Аляску

Аляска имеет очень долгую историю взаимодействия с военными. В США в 1868 году решили выкупить часть в России. Подписали соглашение, провели обмен и Аляска перешла в управление армии США.

В 1930-х годах, когда именно расцветала американская авиация, карты местности были составлены, а в ход шли новые технологии: корабли, ракеты, танки, стало понятно, что Аляска – это одно из важнейших мест на планете в стратегическом плане.

Создание подразделения

И чтобы держать там контроль, надо наладить отношения с местными. Приближалась Вторая мировая. Поэтому американцы пошли на необычный шаг. Они решили создать в своих рядах вооруженное подразделение из коренного населения, ведь те хорошо знали особенности среды и главное – умели там выживать.

Однако их не тренировали так, как американских солдат. Коренных жителей брали потому, что они обладали уникальной способностью замечать то, чего не могут увидеть другие.

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Военные базы и холодная война

Ближе ко Второй мировой, американцы начали строительство военных баз на Аляске. Стратегически важно было удержать контроль именно там. Ведь Аляска – это не только о залежах ископаемых, но и о транспортных путях и в случае критических ситуаций маневр для атаки.

Далеко не все подразделения соперников (немцев, в частности) достаточно хорошо владели навыками ведения боя в заснеженных зонах. Но и после войны градус напряжения не упал. Началась новая, на этот раз – по-настоящему холодная война. Штаты перебрасывали технику на Аляску, "советы" отвечали размещением ракетных батальонов на своей части территории. Москва увеличивала количество истребителей и разведчиков у себя, а Вашингтон взамен строил больше радаров и поставлял новейшие истребители, которые в случае чего могли бы перехватить советские самолеты.

По данным военных историков, в начале 1960-х годов Советский Союз организовывал по 5 – 6 разведывательных полетов над американской частью территории. В 1980-х годах число увеличилось до 80 в год. Каждый раз ВВС США были наготове поднять в небо истребители, чтобы отогнать кремлевских шпионов. Но не стоит забывать, что и американцы тоже летали над русскими.

Подразделение USARAK

Это нормальная практика, которую используют, чтобы быстро осмотреть мощности и технологии соперника. После полета спецслужбы анализируют какая техника есть у врага, за сколько времени прибывает подмога или насколько быстро радары могут засечь движение в небе.

Сегодня на Аляске базируется американское подразделение USARAK, на базе Элмендорф-Ричардсон. Они отвечают за наземную и противовоздушную оборону региона, постоянно изучают методики ведения боя в таких местах и создают собственные подходы к проведению операций в заснеженных средах.



Подразделение USARAK / Фото Daily news miner

Они еще и выполняют функцию вспомогательного крыла армии США. Если в случае полномасштабной войны враг решит пойти через Аляску, то именно бойцы USARAK станут теми, кто обеспечит врагу сначала "теплую" встречу, а затем возьмет под контроль другие американские подразделения: предоставит им экипировку и будет сопровождать в битве. Ведь только эти ребята знают как правильно воевать на Аляске.

Кроме того, эти военные, фактически как форпост. Если вдруг Россия со своей стороны захочет запустить ракеты на США, то именно ребята из USARAK станут теми, кто первыми об этом узнает и увидит. И главное – у них есть вся необходимая техника, чтобы в случае атаки – сбить ракеты и даже наносить удар в ответ.

Россия разведывает Аляску

Сейчас на территории Аляски есть военные на любой вкус. Однако, условия их работы кардинально отличаются от тех коллег, которые работают в более умеренном климате. Что интересно, сегодня львиную долю работы на Аляске выполняют именно летчики и связанные с ними люди. Дело в том, что Россия часто снаряжает разведывательные полеты над Аляской. Поэтому, весь штат усыпан радарами и специальными системами.

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Они способны не просто засечь объект в небе, но и проанализировать за сколько времени он будет в конкретной точке. Очень полезная опция, особенно в тех случаях, когда на перехват самолета надо направить истребитель. Хотя, сейчас USARAK стараются не реагировать на полеты Москвы, чтобы не выкладывать козыри на стол. Подняв истребителей в небо, россияне узнают за сколько времени американские арктические солдаты смогут среагировать на вторжение и соответственно изменят тактику. Тем не менее, переживать пока не стоит. Разведчики Пентагона хорошо знают свое дело.

Вызовы под водой

Однако воздушные разведывательные полеты и перехват ракет – это далеко не единственные вызовы с которыми сталкиваются арктические воины. Еще один нюанс ждет военных в воде и под водой. Вражеские субмарины постоянно караулят неподалеку от штата, а может и у самой Аляски. Поэтому американским подводникам приходится усиливать оборону и там. И главный вызов сегодня заключается в том, что грядет глобальное потепление и районы, которые раньше были недоступны (из-за сильного льда) понемногу начинают таять, а значит – их можно пройти. Особенно интенсивно разработкой ледоколов занимается Россия.



Один из российских атомных ледоколов / Фото Min.news

Хотя кроме нее, такие машины есть и в США, и в Канаде, и Британии, Китае и многих других странах. Прорубив ледовое покрытие, такой аппарат может прочистить дорогу для флота, который откроет еще одну линию фронта в будущей войне. Сколько бы ледоколов ни имели на вооружении разные страны, на вершине пока остается Москва.

В ее арсенале 2 самых мощных в мире корабля такого класса:

неатомный ледокол Виктор "Черномырдин";

атомный "Арктика".