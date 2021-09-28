Талибам запретили делать Селфи, носить длинные волосы и надевать белые кроссовки
Источник:The Wall Street Journal
Новый министр обороны Афганистана в правительстве "Талибана" Мавлави Якуб приказал боевикам не делать селфи. Особенно – веселые.
Нельзя также иметь длинные волосы и белые кроссовки. И вообще – стильную одежду носить не стоит.
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Почему у талибов возникла "проблема селфи"
Многие талибы, в основном молодежь, не бывали в городах и не посещали различные достопримечательности, парки аттракционов, исторические памятники и тому подобное.
- Когда боевики захватили Кабул, они начали массово фотографироваться с трофеями и во время развлечений.
- Руководителей это возмутило – мол, все это вредит статусу, "добытому кровью мучеников".
Похожая история с белыми кроссовками, длинными волосами или быстрой ездой на авто – руководители "Талибана" считают все это вредными привычками, заимствованными из западной моды.
Министр обороны Якуб настойчиво рекомендовал боевикам еще и воздержаться от публикации в соцсетях фотографий достопримечательностей, так как "на это нет никакой причины": "Они не помогут в вашей жизни ни сейчас, ни в будущем".
К слову, ранее в афганской провинции Гилменд талибы запретили парикмахерам брить или стричь бороду.Следует знать: 27 сентября представитель Афганистана должен был выступать на Генассамблее ООН. Но этого так и не произошло. По ссылке – подробнее о предпосылках и почему так случилось.