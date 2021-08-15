Иностранцы должны покинуть страну: "Талибан" объявил о контроле над всем Афганистаном

Террористическая организация "Талибан" объявила о контроле над всей территорией Афганистана. Также боевики заявили, что все иностранцы должны покинуть страну или зарегистрироваться у представителей организации.

Террористы не уточнили, сколько времени есть у иностранцев, чтобы покинуть Афганистан. Однако очевидно, что им нужно сделать это как можно быстрее.

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Из Афганистана массово бегут люди

Все автомобильные и железнодорожные пути сейчас контролируют террористы "Талибана". Безопасно покинуть страну можно только на самолете. Но это не останавливает местных жителей, которые пытаются на автомобилях покинуть страну.

Вероятно, что покинуть страну иностранцы должны до передачи власти "Талибану". Если они не успеют или не смогут сделать это вовремя, то им придется регистрироваться у талибов для получения разрешения на пребывание в Афганистане.

Капитуляция Афганистана: последние новости

После захвата города Джелалабада, боевики "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана – Кабул.

На южных и северных окраинах города начались столкновения между правительственными войсками и террористами.

Впоследствии в СМИ появилось сообщение о том, что столицу не будут штурмовать. 15 августа 2021 года Кабул капитулировал.

Президент страны Ашраф Гани сообщил, что в этот же день уходит в отставку. В Афганистане сформируют временное правительство.

Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий от МИД касательно судьбы украинцев, которые могут сейчас находиться на территории Афганистана, и будут ли их эвакуировать.