Талибы в Афганистане: как реагирует мир на действия боевиков

Талибы 15 августа зашли в столицу страны – Кабул. Президент Афганистана ушел с должности и покинул страну. Боевики объявили о контроле над всей страной. Весь мир реагирует на эти события и эвакуирует своих граждан из Кабула.

Власти Штатов объявили эвакуацию сотрудников посольства США. Ее планируют завершить до 17 августа.

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Британский парламент соберется на заседание

В Британии объявили, что парламент раньше вернется из отпусков и соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. Эту информацию обнародовал заместитель политического редактора Сэм Коутс.

Текст публикации Сэма Коутса:

Коллеги, парламент будет созван в среду (18 августа – 24 канал) и заседать с 9:30 до 14:30. Виртуального участия не будет.

Депутат-консерватор Джонни Мерсер, бывший военный, который сам трижды служил в Афганистане заявил в комментарии Sky News, что считает это решение политическим, а ситуацию в стране "ужасающей".

Я никогда не думал, что увижу день, как военнослужащий, или как член Консервативной партии, где мы по сути сдадимся Талибану,

– заявил Мерсер.

Также Великобритания заявила, что работает над возвращением граждан в страну. Глава МВД Прити Пател заявила, что страна делает все возможное для эвакуации людей из Афганистана в Великобританию.

Экстренное заседание ООН из-за ситуации в Афганистане также предложила собрать Россия. Чиновник МИД Замир Кабулов заявил российским СМИ, что Россия сотрудничает с другими странами относительно его проведения.

Авиакомпания Flydubai останавливает полеты в Афганистан

Авиакомпания ОАЭ заявила, что временно приостанавливает полеты в Афганистан. Кстати, предварительно сообщали, что авиация – единственный способ сейчас покинуть страну. Ведь "Талибан" уже контролирует все пограничные переходы в Афганистане.

Пакистан объявил о закрытии пограничного пункта с Афганистаном

Пакистан закрыл пограничный пункт Торхам, ведь там боевики. Также власть страны сообщает, что делает все возможное для эвакуации людей.

Издание Al Jazeera сообщило, что официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри заявил – посольство страны в Кабуле оказывает помощь пакистанцам, афганским гражданам, дипломатическому и международному сообществу. Также там создали специальный центр для облегчения получения визы и других важных вопросов.

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай отреагировала на события

Нобелевская лауреат Малала Юсуфзай, в которую когда-то стреляли талибы, шокирована событиями в Афганистане.

Текст публикации Малалы Юсуфзай:

Мы шокированно наблюдаем, как "Талибан" берет контроль над Афганистаном. Я глубоко обеспокоена женщинами, меньшинствами и правозащитниками. Глобальные, региональные и местные организации должны призвать к немедленному прекращению огня, оказать срочную гуманитарную помощь и защитить беженцев и гражданское население.

Германия эвакуирует своих дипломатов и оказывает помощь

Немецкие дипломаты и их семьи эвакуированы из посольства Германии в Кабуле в здание аэропорта. Вылететь в Германию они должны 16 – 17 августа. Глава немецкого МИД Гайко Маас написал об этом в твиттере.

Более того, Германия отправляет в Кабул самолет для эвакуации людей. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Испания организует эвакуацию, в посольстве США уничтожили важные документы

В Минобороны Испании сообщили, что еще не начали эвакуацию, однако пытаются организовать ее с помощью авиации как можно быстрее.

Штаты заявили, что уже организовали эвакуацию людей из столицы Афганистана. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также политик подтвердил, что работники посольства уничтожили все секретные документы.

Кроме того, об эвакуации также сообщили Турция, Италия, Россия и Чехия.

Папа Римский призвал к диалогу

Папа Франциск призвал к диалогу после молитвы "Ангел Господень" 15 августа. Он заявил, что это необходимо, чтобы положить конец конфликту в Афганистане и чтобы народ мог жить в безопасном мире и во взаимном уважении.

Я присоединяюсь к беспокойству по поводу ситуации в Афганистане. Я прошу вас вместе со мной молиться Богу мира, чтобы прекратить шум оружия и найти решение за столом диалога,

– заявил Папа на площади Святого Петра.

Добавил, что только так измученное население этой страны сможет вернуться в свои дома и жить в мире и безопасности.

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