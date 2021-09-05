Талибы в Афганистане застрелили беременную полицейскую, – СМИ

Боевики "Талибана" якобы застрелили полицейскую, которая была на 8 месяце беременности. Правда, сами боевики обвинения отвергают.

Бену Негар убили в своем доме на глазах у ее мужа и детей. Это произошло в городе Фирозко, что в афганской провинции Гор.

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"Талибан" все отвергает

Талибы уверяют, что не причастны к убийству. Говорят, что будут расследовать инцидент.

Мы знаем об инциденте, и я подчеркиваю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается,

– утверждает представитель группировки Забиулла Моджахед.

Что известно об убийстве

Негара работала в тюрьме. Ее родственники рассказали, что трое вооруженных людей прибыли к дому и обыскали его. Злоумышленники разговаривали на арабском.

Затем, по словам родных, боевики связали членов семьи и убить женщину.

Что происходит в Афганистане