Талибы говорят, что украинские компании хотят строить в Афганистане железную дорогу
Источник:Tolo News
Афганские СМИ распространяют информацию о том, что якобы украинские компании хотят инвестировать в афганскую железную дорогу. Местные представители правительства уже проводили встречи с представителями компаний.
Такое заявление распространяют афганские СМИ со ссылкой на Министерство общественных работ. Там утверждают, что украинские компании проявили интерес к строительству в Афганистане.
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В Украине информацию пока не комментируют
По данным СМИ, представительство украинских компаний прибыло в Кабул. В то же время, там не называют, представители каких конкретно компаний туда якобы приехали.
Украинская делегация провела встречу с руководством министерства. Они обсудили транзит грузов, повышение возможности инженеров железной дороги, безопасность железной дороги Мазар-Хайратан, строительство железной дороги,
– заявили в Министерстве общественных работ.
Как утверждают эксперты издания, строительство железной дороги внутри страны и сообщение с другими, приведет к "росту экономики" Афганистана, который захватит талибы.
В планах правительства талибов – соединить Афганистан по железной дороге с Южной Азией. В настоящее время она соединена с Туркменистаном, Пакистаном и Ираном.
Однако в Украине информацию о причастности украинских компаний к строительству афганской железной дороги пока не комментируют.
Последние события в Афганистане
- Талибы, еще в августе 2021 года захватившие Афганистан, пытаются наладить связи с миром. К примеру, в конце января делегация "Талибана" прибыла на переговоры в Европу. Также террористы хотят назначить своего посла в Москве.
- В Афганистане боевики "Талибана" добрались и до обычных торговцев одеждой. Талибы приказали владельцам магазинов отрубить головы женским манекенам.
- Также у талибов произошли столкновения с пограничниками Туркменистана. В результате погиб 1 человек.
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