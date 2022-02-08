Талибы говорят, что украинские компании хотят строить в Афганистане железную дорогу

Афганские СМИ распространяют информацию о том, что якобы украинские компании хотят инвестировать в афганскую железную дорогу. Местные представители правительства уже проводили встречи с представителями компаний.

Такое заявление распространяют афганские СМИ со ссылкой на Министерство общественных работ. Там утверждают, что украинские компании проявили интерес к строительству в Афганистане.

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В Украине информацию пока не комментируют

По данным СМИ, представительство украинских компаний прибыло в Кабул. В то же время, там не называют, представители каких конкретно компаний туда якобы приехали.

Украинская делегация провела встречу с руководством министерства. Они обсудили транзит грузов, повышение возможности инженеров железной дороги, безопасность железной дороги Мазар-Хайратан, строительство железной дороги,

– заявили в Министерстве общественных работ.

Как утверждают эксперты издания, строительство железной дороги внутри страны и сообщение с другими, приведет к "росту экономики" Афганистана, который захватит талибы.

В планах правительства талибов – соединить Афганистан по железной дороге с Южной Азией. В настоящее время она соединена с Туркменистаном, Пакистаном и Ираном.

Однако в Украине информацию о причастности украинских компаний к строительству афганской железной дороги пока не комментируют.

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