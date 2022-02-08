Таку заяву афганські ЗМІ поширюють з посиланням на Міністерство громадських робіт. Там переконують, що українські компанії виявили інтерес до будівництва в Афганістані.

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В Україні інформацію поки не коментують

За даними ЗМІ, представництво українських компаній прибуло до Кабула. Водночас там не називають, представники яких конкретно компаній туди буцімто приїхали.

Українська делегація провела зустріч з керівництвом міністерства. Вони обговорили транзит вантажів, підвищення спроможності інженерів залізниці, безпеку залізниці Мазар-Хайратан, будівництво залізниці,
– заявили в Міністерства громадських робіт.

Як стверджують експерти видання, будівництво залізниці всередині країні та сполучення з іншими, призведе до "зростання економіки" Афганістану, який захопити таліби.

У планах уряду талібів – з'єднати Афганістан залізницею з Південною Азією. Зараз вона з'єднана з Туркменістаном, Пакистаном та Іраном.

Однак в Україні інформацію про причетність українських компаній до будівництва афганської залізниці поки не коментують.

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