Талибы с оружием ворвались в парламент Афганистана и сняли флаг: видео
16 августа 2021 , 15:35Читати новину українською
Источник:твиттер Muslim Shirzad
Террористы исламистского движения "Талибан" ворвались в здание парламента Афганистана. Они демонстративно сняли флаг страны, взяв ведомство под контроль.
Боевики с ружьями в руках сели в пустом зале заседаний. В сети опубликовали возмутительное видео.
Важно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно
Перед тем талибы заявили, что захватили весь Афганистан и призывали людей покинуть страну. В аэропорту Кабула происходит хаос. Местные рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты. Несколько человек погибли, когда цеплялись за шасси.
Террорист в здании парламента / Фото с твитера Muslim Shirzad
Что происходит в Афганистане
- В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Это должны были сделать до 11 сентября 2021 года. Дату выбрали символическую, так как именно в этот день в 2001 году террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.
- Однако со временем ситуация в Афганистане стала ухудшаться. Талибы начали захватывать города в Афганистане. Уже 15 августа они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявляло, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны Ашраф Гани отрекся от должности и покинул государство. Сначала он якобы улетел в Таджикистан, а затем должен отправиться в другую страну.
- Талибы теперь контролируют всю территорию страны и пограничные пункты. Они приказали иностранцам покинуть страну. Сделать это можно только авиапутем.
- Из Афганистана уже отменили все регулярные авиарейсы. Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют граждан других стран.
- Заметим, что Украина тоже эвакуирует своих граждан. Сейчас в Афганистане остаются 50 украинцев, с ними ведут переговоры дипломаты.
- В ночь на 16 августа наше государство эвакуировало 8 украинцев. Самолет также вывез граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.