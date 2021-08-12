Талибы почти вплотную подошли к столице Афганистана: правительство готовится к обороне

Боевики движения "Талибан" взяли под контроль город Газни, расположенный всего в 130 километрах от столицы Афганистана Кабула. В общем под контролем талибов оказались уже 10 столиц провинций.

Всех чиновников и губернатора Газни сразу же эвакуировали в Кабул.

Поражает "Талибы у ворот, но никто не воюет": правительственные войска Афганистана сдаются террористам

Известно, что последний город, который захватили боевики, расположен между Кабулом и Кандагаром, рядом с которым тоже продолжаются бои.

Какая сейчас ситуация в Афганистане

По последним данным, Талибан контролирует уже примерно две трети территории страны, и американская разведка считает, что Кабул может сдаться до конца осени. Как пишет CNN, в Пентагоне убеждены, что отступление из региона американских войск развяжет руки разнообразным террористическим организациям, в частности боевикам "Аль-Каиды". Они, как известно, являются союзниками талибов.

Американское издание отметило, что сейчас численность боевиков "Аль-Каиды" в стране не превышает 200 – 300 человек.

Пока это не так много, чтобы говорить об их боеспособности,

– цитирует слова источника в Пентагоне издание.

Что этому предшествовало