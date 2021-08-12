Талибы почти вплотную подошли к столице Афганистана: правительство готовится к обороне
Источник:AP
Боевики движения "Талибан" взяли под контроль город Газни, расположенный всего в 130 километрах от столицы Афганистана Кабула. В общем под контролем талибов оказались уже 10 столиц провинций.
Всех чиновников и губернатора Газни сразу же эвакуировали в Кабул.
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Известно, что последний город, который захватили боевики, расположен между Кабулом и Кандагаром, рядом с которым тоже продолжаются бои.
Какая сейчас ситуация в Афганистане
По последним данным, Талибан контролирует уже примерно две трети территории страны, и американская разведка считает, что Кабул может сдаться до конца осени. Как пишет CNN, в Пентагоне убеждены, что отступление из региона американских войск развяжет руки разнообразным террористическим организациям, в частности боевикам "Аль-Каиды". Они, как известно, являются союзниками талибов.
Американское издание отметило, что сейчас численность боевиков "Аль-Каиды" в стране не превышает 200 – 300 человек.
Пока это не так много, чтобы говорить об их боеспособности,
– цитирует слова источника в Пентагоне издание.
Что этому предшествовало
- Боевые действия в регионе усилились с 1 мая. Произошло это после того, как США и другие страны официально начали вывод своих сил из Афганистана. Планируется, что до конца августа в стране не останется американских военных.
- В течение последних дней талибы захватили большое количество городов, в том числе стратегически важный Кундуз, в котором долгое время располагалась база контингента Бундесвера.
- По информации ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали примерно 300 человек.
- В ООН сообщили, что с 9 июля только в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1 181 – ранили. Среди них есть дети. В ООН призвали прекратить кровопролитие.