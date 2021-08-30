Талибы получат новый инструмент влияния на Запад, – журналист об иностранцах в Афганистане

В аэропорт Кабула все сложнее добраться желающим вылететь из Афганистана. Во вторник, 31 августа, это станет вообще невозможным, поскольку талибы планируют полностью взять его под контроль.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Если из Афганистана вовремя не вывезут всех иностранных граждан, то террористы получат рычаг влияния на США и страны Европы.

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"У талибов появится новый инструмент влияния на Запад. Европейские страны могут попытаться вести с террористами переговоры", – подчеркнул Фараджаллах.

Пленные в Исламском Эмирате Афганистан

По словам журналиста, за 20 лет пребывания в укрытиях талибы поумнели. Последние переговоры на Катарской платформе дали понять, что они могут манипулировать.

Те граждане, которые не смогут вылететь, будут находиться под властью не Республики Афганистан, а Исламского Эмирата Афганистан. Это совсем другая страна с другими законами,

– подчеркнул Фараджаллах.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" добавил, что всех иностранцев, которые не успеют покинуть Афганистан вовремя, можно будет назвать пленными "Талибана". Поэтому Запад будет вести переговоры по их освобождению.

"Подарок" для талибов

Журналист отметил, что недавний теракт в Кабуле показал хрупкость администрации Байдена. Американское правительство не смогло гарантировать безопасность своих военных и граждан, поэтому решило их забрать.

Он добавил, что будет другой расклад в отношении европейцев. Именно поэтому Евросоюз пытается сохранить мосты для переговоров с "Талибаном".

В случае, если американские войска останутся в аэропорту и начнется локальная война, она станет "подарком" для талибов. Многие участники террористического движения недовольны переговорами их верхушки с американцами, поэтому будут только рады получить основание их штурмовать.

"Для руководителей "Талибана" будет оправдание, что они преданы своей идее и не готовы отступать. Это им даст больше власти, полномочий и репутации", – резюмировал Фараджаллах.

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