Медведев назвал талибов партнерами: Россия хочет полноформатных отношений с террористами
Один из кремлевских функционеров Дмитрий Медведев рассказал, что Россия сейчас достаточно близка к тому, чтобы заключить соглашение о партнерстве с террористической организацией "Талибан".
Россия продолжает доказывать не словами, а конкретными делами, что она террористическая страна. На этот раз пропагандистские росСМИ сообщили, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о готовности России к установлению полноформатных отношений с террористической группировкой "Талибан", запрещенной даже в самой России, передает 24 Канал.
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Террористы всегда тянутся к террористам
Медведев решил "рубить с плеча" и подошел к вопросу отношений с талибами достаточно основательно. Он заявил, что в начале ХХІ века Россия считала талибов террористами, а американцев – партнерами. Спустя 20 лет все стало наоборот. Талибы снова у власти, а Россия близка к установлению полноформатных отношений с ними.
Экс-президент России говорит, что "власти" Афганистана (террористы "Талибана") пытаются вести конструктивный диалог с ними. Ранее российское министерство иностранных дел и министерство юстиции предложили исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций. Также Россия направила приглашение талибам принять участие в петербургском международном экономическом форуме.
Кроме этого, Дмитрий традиционно решил поэксплуатировать тему "дедов", пообещав избавить мир от фашизма, который существует только в его голове.
"Талибан" – классика терроризма
- Это радикальное исламистское движение зародилось в среде пуштунов Афганистана в 1994 году. В переводе с арабского "талибан" означает "студенты", ведь основали организацию 30 студентов мусульманской духовной школы.
- В 1996 году боевики "Талибана" захватили Кабул, свергнув режим президента Бурхануддина Раббани, а к 1998 году уже контролировали 90% территории Афганистана и фактически руководили страной.
- После терактов в США 11 сентября 2001 года, международная коалиция в том же году начала наступление в Афганистане на руководство "Аль-Каиды". К декабрю 2001 года режим талибов свергли. Впрочем, тогдашний главарь группировки Мулла Мохаммад Омар и Осама бен Ладен смогли избежать плена.
- С 1999 года против "Талибана" действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации Аль-Каида. 1 сентября 2010 года США признали пакистанский Талибан международной террористической организацией.
- После отвода войск США из Афганистана в 2021 году, с июля по 16 августа 2021 года Талибан захватил всю территорию страны, после чего их главарь заявил, что "война закончилась".