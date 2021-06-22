Правительственные войска без поддержки США сдают города: талибы захватили порт в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, а также порт Шерхан. Кроме того, талибы взяли под контроль еще 5 районов в 2 провинциях страны.
Войска "Талибана" продолжают продвигать по Афганистану, захватывая важные пункты.
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Талибы вошли в порт Шерхан
Сегодня (22 июня – 24 канал) утром, после часа боев, талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном,
– заявил член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.
Армейский офицер сообщил изданию AFP, что афганские военные были вынуждены отступить из-за большого количества боевиков "Талибана". Силы безопасности покинули свои посты, часть сбежала через границу.
Захват пограничных переходов с Таджикистаном и порту Шерхан стали наиболее значительным достижением талибов, начиная с 1 мая.
Местные СМИ также сообщают, что террористы 22 июня захватили 5 районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.
Талибы захватывают афганские территории: последние новости
- Афганистан на большинстве территории столкнулся с масштабным наступлением террористической организации "Талибан".
- Боевики уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.
- Из-за этого США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана.