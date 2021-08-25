Талибы запретили афганским женщинам выходить из дома

Исламистское движение "Талибан" запретило афганским женщинам ходить на работу и обязало сидеть дома. Такое решение якобы одобрили временно.

Как талибы объяснили запрет

Женщины должны оставаться дома, пока для них не создадут безопасные условия на улице. Мол, все из-за угрозы боевиков.

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Это очень временная процедура,

– сказал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Что известно об отношении "Талибана" к женщинам

Когда талибы впервые были у власти, то грубо нарушали права женщин. Они запрещали им смеяться, носить любую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и тому подобное.

В 2021 году боевики заявили, что якобы не будут заставлять женщин носить бурку, мол, достаточно было покрыть головой платок. Кроме того, им разрешили учиться в университетах. Однако сразу после этого прямо посреди улицы террористы застрелили женщину без паранджи.

Также известно, что группа талибов до смерти избила многодетную мать. Все потому, что та отказалась готовить им пищу, ведь просто не было из чего.

Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор страны мира пытаются эвакуировать своих граждан из Афганистана. Так, Украина уже трижды вывозила наших граждан с захваченной страны.В то же время 65 эвакуированных афганцев попросили Украину предоставить им статус беженца.

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