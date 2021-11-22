Талибы запретили показывать женщин в сериалах

Террористы "Талибана" выдали ряд новых запретов. Отныне на афганском телевидении нельзя транслировать сериалы, в которых есть женщины.

Талибы запретили сниматься в сериалах женщинам. Кроме того, новые указы террористов в целом касаются контента на телевидении.

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Что запретили транслировать

Талибы запретили транслировать фильмы, которые "противоречат афганским ценностям" или содержат кадры, где мужчина обнажается. Также под запрет попали ленты, пропагандирующие иностранные ценности.

Новые запреты касаются и развлекательных шоу. Их нельзя транслировать на экране, если они содержат шутки о религии и могут оскорблять афганцев.

Медийщики Афганистана убеждены, что из-за новых правил телеканалы просто обанкротятся, поскольку нечего будет транслировать.

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